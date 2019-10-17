تقدم تركي جديد في شرق الفرات والنظام السوري يدخل عين العرب

تتواصل عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، لليوم التاسع على التوالي، مع تقدم القوات التركية والمعارضة السورية في قرى جديدة بمنطقة شرق الفرات.

وهذه أبرز تلك التطورات الميدانية والسياسية للعملية:

تطورات ميدانية

وزارة الدفاع التركية، أعلنت اليوم الخميس، قتل 673 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية خلال عملية نبع السلام في الشمال السوري.

مصادر للجزيرة: مجموعة من قوات النظام السوري، دخلت الأربعاء، إلى مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا بموجب الاتفاق المبرم برعاية روسية مع الوحدات الكردية.

قوات المعارضة السورية أعلنت أمس سيطرتها إلى جانب القوات التركية على 14 قرية جديدة في منطقتي رأس العين وتل أبيض في محافظتي الحسكة والرقة شمالي شرقي سوريا.

قوات المعارضة باتت تطوق مدينة رأس العين بريف الحسكة من ثلاث جهات، والقوات الكردية لم تعد تسيطر إلا على طريق واحد مفتوح تجاه قواتها الموجودة داخل مدينة رأس العين، وهو طريق رأس العين-تل تمر-الحسكة.

مراسل الجزيرة: محاور القتال في منبج شهدت هدوءًا بعد يوم من هجوم المعارضة السورية والجيش التركي على المنطقة.

رويترز عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة، نفذت أمس ضربة جوية مقررة سلفا في شمال سوريا، لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية.

الكولونيل ميليس كاجينز المتحدث باسم التحالف الدولي: شارك في الضربة مقاتلتان من طراز إف-15 إي وقصفتا مصنع لافارج للأسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف.

قتل عنصران وجرح خمسة آخرون من الوحدات الكردية، بهجوم شنه مسلحون مجهولون على مواقعها في مدينة الرقة شمال شرق سوريا، بالتزامن مع فرض القوات الكردية حظراً للتجول في المدينة.

الدفاع المدني السوري: إصابة ثلاثة مدنيين، الأربعاء، بقصف للوحدات الكردية على قرية تل علي في ريف حلب الشرقي.

قوات من الجيش الوطني السوري المشارك في عملية نبع السلام (رويترز)

تطورات سياسية

من المقرر اليوم الخميس، أن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، للتوسط من أجل هدنة في سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

الوكالة قالت إن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي سيتقدمون بمشروع قانون، لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

الحكومتان الألمانية والفرنسية، أدانتا في بيان صدر في مدينة تولوز الفرنسية العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا.

دعت الحكومتان تركيا إلى التراجع عن هذا المسار، وأشارتا إلى الالتزامات التي يتعين على تركيا الوفاء بها وفقا للقانون الدولي.

القيادي في الوحدات الكردية، مظلوم عبدي، أعلن في مقابلة تلفزيونية "تجميد كافة العمليات ضد تنظيم الدولة، قائلًا إن "العمل سيقتصر على الدفاع وصد هجمات التنظيم الذي لايزال ينشط في شكل خلايا نائمة".

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، دعا لعدم اتخاذ موقف سلبي من فلسطين لمشاركتها في اجتماع الجامعة العربية بخصوص العملية التركية، قائلًا إنها "تتعرض لضغوط من دول تحت تأثير إسرائيل والولايات المتحدة".

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