تركيا وأمريكا تتفقان على وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا

اتفقت الولايات المتحدة وتركيا، الخميس، على وقف لإطلاق النار في شمال شرقي سوريا وذلك عبر تجميد عملية "نبع السلام" التركية والسماح بانسحاب القوات الكردية.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، في زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى أنقرة، في حين أبدى الكريملن قلقه إزاء الوضع الإنساني في شمال سوريا.

وذكرت مصادر من الرئاسة التركية أن جدول أعمال اللقاء يتمحور حول مناقشة عملية "نبع السلام" العسكرية، والعلاقات الثنائية في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تركيا بوقف هذه العملية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة عقب انتهاء المباحثات إنه تم التوصل للاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عملية "نبع السلام".

تصريحات بنس

بنس: الاتفاق مع تركيا يقضي بوقف كل العمليات العسكرية في شمالي سوريا.

بنس: عملية "نبع السلام" التركية ستتوقف لمدة 120 ساعة كي تنسحب قوات سوريا الديمقراطية.

بنس: أجرينا اتصالات مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان انسحابها مسافة 20 ميلا من الحدود.

بنس: عملية "نبع السلام" ستتوقف عقب انسحاب القوات الكردية.

بنس: اتفقنا مع تركيا على مواصلة العمل لمواجهة تنظيم الدولة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم سيسهم كثيرا في حماية الأقليات الدينية في شمال سوريا وغيرها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليقا على محادثات الوفد الأمريكي في أنقرة: شكرا للرئيس أردوغان.

ترمب: أخبار عظيمة قادمة من تركيا وسيتم إنقاذ ملايين الأرواح.

تركيا: ليس وقفا بل تعليقا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد عقب انتهاء المحادثات مع نائب الرئيس الأمريكي أن أنقرة ستعلق عملية "نبع السلام" ولن توقفها تماما حتى تراقب انسحاب "التنظيمات الإرهابية"

تشاووش أوغلو: أكدنا على ضرورة وحدة الأراضي السورية.

تشاووش أوغلو: سنتحدث مع الروس بعد دخول قوات النظام السوري إلى منبج وعين العرب.

تشاووش أوغلو: هدفنا إنشاء منطقة آمنة تمتد من شرق الفرات إلى حدود العراق وبعمق 32 كيلومترا.

تشاووش أوغلو: حققنا ما نطمح إليه في شمال سوريا ونخطط لعودة مليوني لاجئ مبدئيا إلى المنطقة الآمنة.

تشاووش أوغلو: سندعم عودة اللاجئين السوريين طوعا وسنعمل على توفير البنية التحتية في المنطقة الآمنة.

تشاووش أوغلو: زيارة أردوغان لواشنطن الشهر المقبل ما زالت قائمة في موعدها.

تشاووش أوغلو: اتفقنا مع الجانب الأمريكي على سحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكردية وتدمير مواقعها.

تشاووش أوغلو: يجب أن تتحول المنطقة المستهدفة إلى منطقة آمنة تماما كي يعود إليها اللاجئون طواعية.

وانتهى اجتماع وفدي تركيا والولايات المتحدة، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن اجتماع وفدي البلدين استغرق ساعتين و40 دقيقة في الجمع الرئاسي بأنقرة.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي، إلى جانب أردوغان وبنس، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر.

ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص إلى سوريا جيس جيفري، وسفير واشنطن لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد.

ترمب: أردوغان شديد البأس

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علق قائلا على نتائج الاجتماع بين نائبه بنس والرئيس التركي واصفا أردوغان بأنه قائد عظيم وشديد البأس وقد حقق شيئا عظيما وأنا أشكره.

ترمب: أقدر ما قامت به تركيا وأكن الكثير من الاحترام للرئيس أردوغان.

ترمب: لا نحتاج لفرض عقوبات على تركيا ولم أكن بحاجة للكونغرس لفرض تلك العقوبات.

ترمب: سيكون هناك مراقبة لوقف إطلاق النار ومسؤولية تنظيم الدولة تقع على عاتق الأكراد.

ترمب: أعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر والرئيس أردوغان يريد ذلك.

ترمب: حققنا كل ما يمكن أن نحلم به فيما يتعلق بالوضع في شمال سوريا.

ترمب: الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع تركيا بشأن شمال سوريا إنجاز عظيم.

ترمب يشيد بالاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة شمالي سوريا ويقول إنه جيد للجميع.

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