بينهم سعوديون وإماراتيون.. أمريكا تتهم المئات بالمسؤولية عن مواد إباحية لأطفال

قال مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن 338 شخصا حول العالم وجهت لهم اتهامات في إطار تحقيق جنائي عن موقع لمواد إباحية خاصة بالأطفال يبيع مقاطع الفيديو باستخدام العملة الرقمية بيتكوين.

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مسؤولون في جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة قالوا إنه تم إغلاق أحد المواقع الإلكترونية في مارس/ آذار 2018 وإنه كان يحتوي على أكثر من 250 ألف مقطع فيديو جديد، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وزارة العدل الأمريكية ذكرت أنه تم اعتقال أشخاص وتوجيه اتهامات لهم في الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والسعودية والإمارات وجمهورية التشيك وكندا وأيرلندا وإسبانيا والبرازيل وأستراليا.

الوزارة أضافت أن التحقيقات أدت إلى إنقاذ ما لا يقل عن 23 ضحية من القصر في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، كانوا يتعرضون للإساءة من مستخدمين على الموقع.

لم يتم التعرف بعد على الكثير من الأطفال في مقاطع الفيديو.

وفقا للوزارة، فإن الموقع الذي تم إغلاقه واحد من أوائل المواقع التي تتيح الدفع بالعملة الرقمية مقابل مقاطع فيديو تضم مواد إباحية خاصة بالأطفال، الأمر الذي يتيح للمستخدمين إخفاء هوياتهم خلال المعاملات المالية.

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