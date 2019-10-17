التوصل لاتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بلاده توصلت لاتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.

اتفاق جديد

كتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".

جونسون: الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوربي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة.

حث جونسون نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.

عادل ومتوازن

تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:

بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد للخروج.

يونكر: عندما تكون هناك إرادة يكون لدينا اتفاق واحد.

يونكر: إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول. أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوربي).

زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن

كوربن يرفض