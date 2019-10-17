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سياسة

التوصل لاتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (يسار) مع رئيس المفوضية الأوربية كلود يونكر
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (يسار) مع رئيس المفوضية الأوربية كلود يونكر
17/10/2019

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بلاده توصلت لاتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.

اتفاق جديد
  • كتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".
  • جونسون: الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوربي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة.
  • حث جونسون نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل. 
عادل ومتوازن

تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:

  • بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد للخروج. 
  • يونكر: عندما تكون هناك إرادة يكون لدينا اتفاق واحد. 
  • يونكر: إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول. أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوربي).
زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن
كوربن يرفض
  • زعيم حزب العمل المعارض في بريطانيا جيرمي كوربن دعا النواب إلى رفض مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
  • كوربن قال في بيان إن الاتفاق "لن يجمع البلد معًا ويجب رفضه". 
  • كوربن: أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام. الديمقراطيون الوحدويون من أيرلندا الشمالية أعلنوا رفضهم الاتفاق وبالتالي لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.
  • وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر في الحزب قوله، موقفنا ما زال على ما هو، كما ورد في بيان الحزب، مضيفا أنه لا يمكن للحزب أن يؤيد بعض المسائل وبينها الجمارك وترتيبات ضريبة المبيعات.        
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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