إيران: الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين

قالت الرئاسة الإيرانية، الخميس، إن الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي، قوله إن "الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية مع إيران".

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أشار واعظي، إلى أن "السياسة الخارجية لإيران كانت على الدوام تتمثل في إقامة علاقات ودية مع دول الجوار".

شدد على أن "كافة الدول حتى تلك المتوافقة مع السياسات الأمريكية في المنطقة، تتطلع إلى حل القضايا السياسية العالقة وإقامة علاقات مبنية على الصداقة" مع إيران.

متطرقًا إلى السعودية، قال المسؤول الإيراني، إن "أدبيات السعودية فيما يتعلق بإيران تغيرت خلال السنوات الأخيرة".

لفت إلى ترحيب بلاده "دوما بإرساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الإسلامية".

اتهم واعظي، الساسة الأمريكيين بـ "السعي وراء استنزاف أموال الدول العربية وأنهم لا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أبو ظبي، بشأن المبادرة التي لم يكشف تفاصيلها رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية.

وتشهد العلاقات بين أبو ظبي وطهران توترا مستمرا، بسبب الجزر الثلاثة المتنازع عليها: "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.

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