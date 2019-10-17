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سياسة

إيران: الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين

رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي
رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي
17/10/2019

قالت الرئاسة الإيرانية، الخميس، إن الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي، قوله إن "الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية مع إيران".

التفاصيل
  • أشار واعظي، إلى أن "السياسة الخارجية لإيران كانت على الدوام تتمثل في إقامة علاقات ودية مع دول الجوار".
  • شدد على أن "كافة الدول حتى تلك المتوافقة مع السياسات الأمريكية في المنطقة، تتطلع إلى حل القضايا السياسية العالقة وإقامة علاقات مبنية على الصداقة" مع إيران.
  • متطرقًا إلى السعودية، قال المسؤول الإيراني، إن "أدبيات السعودية فيما يتعلق بإيران تغيرت خلال السنوات الأخيرة".
  • لفت إلى ترحيب بلاده "دوما بإرساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الإسلامية".
  • اتهم واعظي، الساسة الأمريكيين بـ "السعي وراء استنزاف أموال الدول العربية وأنهم لا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أبو ظبي، بشأن المبادرة التي لم يكشف تفاصيلها رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية.

وتشهد العلاقات بين أبو ظبي وطهران توترا مستمرا، بسبب الجزر الثلاثة المتنازع عليها: "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.

خلفيات
  • تفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، رغم انسحاب الإمارات جزئيا مؤخرا، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.
  • الأحد الماضي، أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مبادرة طموحة لنزع فتيل التوتر المتصاعد  بين الخصمين اللدودين إيران والسعودية.
  • الرئيس الإيراني حسن روحاني، رحب بمبادرة خان لإحلال "السلام في المنطقة"، وقال إن طهران سترد على "أية بادرة حسن نية ببادرة حسن نية وكلمات طيبة".
  • تشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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