هوك: واشنطن لا تسعى إلى نزاع عسكري مع طهران

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني براين هوك إن بلاده لا تسعى إلى نزاع عسكري مع إيران وإنها منفتحة على حل الأزمة معها عبر الحوار.

تصريحات هوك جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أهم ما قاله هوك