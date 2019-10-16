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سياسة

هوك: واشنطن لا تسعى إلى نزاع عسكري مع طهران

المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك
16/10/2019

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني براين هوك إن بلاده لا تسعى إلى نزاع عسكري مع إيران وإنها منفتحة على حل الأزمة معها عبر الحوار.

تصريحات هوك جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أهم ما قاله هوك
  • الإدارة الأمريكية جاهزة للتفاوض مع إيران من أجل التوصّل إلى اتفاق شامل، يتضمن البرنامج الصاروخي والدعم العسكري الإيراني لكيانات مسلحة وصفها بالإرهابية.
  • حملة الضغط الأمريكية على طهران أدّت لتراجع ملموس لاقتصادها.
  • نحن على استعداد للالتقاء بالإيرانيين دون شروط مسبقة.
  • قبل خروجنا من الاتفاق النووي إيران كانت تزيد من نطاق أنشطتها الخبيثة.
  • عندما كانت أمريكا ضمن الاتفاق النووي كانت إيران تشارك في النزاعات في المنطقة بشكل كبير.
  • النظام الإيراني ووكلاؤه أصبحوا على درجة من الضعف بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في إيران.
  • ابتداء من 2017 وبعد حملة الضغط الأمريكي تراجع الإنفاق العسكري الإيراني.
  • أمام إيران خيار التصرف كدولة طبيعية أو سوف تعيش مزيدا من التراجع الاقتصادي.
  • الإجراءات التي اتخذناها مؤخرا في سوريا لا تغير موقفنا من إيران.
  • إدارة الرئيس ترمب منفتحة على حل الأزمة مع إيران عبر الحوار، لكن طهران لم تقابل جهودنا الدبلوماسية بجهود مماثلة.
  • الإدارة الأمريكية لا تسعى لنزاع عسكري مع إيران، بل تعتمد الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية.
  • أي صفقة مع طهران يجب أن تشمل الملف النووي والصواريخ البالستية وتوقف طهران عن زعزعة أمن المنطقة.
  • استراتيجيتنا تعتمد على قطع الموارد عن إيران لإجبارها على سحب قواتها من سوريا.
  • صندوق النقد الدولي يقول إن الناتج المحلي لإيران انكمش 9.5%.
  • إيران نفذت هجمات 14 سبتمبر/ أيلول ضد السعودية وهي اعتداءات على سيادة السعودية وعلى سوق الطاقة في العالم.
  • على مجلس الأمن الدولي تجديد قرار حظر بيع الأسلحة التقليدية إلى إيران.
  • انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا لن يؤثر على سياستنا نحو إيران.
  • روسيا تحاول أن توازن بين علاقتها مع إيران وإسرائيل وعلينا حث الروس على طرد الإيرانيين من سوريا.
المصدر : الجزيرة مباشر
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