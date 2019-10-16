مهوّنا الهجوم التركي على سوريا.. ترمب: الأكراد "ليسوا ملائكة"

هون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، من شأن العملية العسكرية التركية في سوريا لمواجهة القوات الكردية قائلا إن الصراع بين تركيا وسوريا وإنه "لا بأس" إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق

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ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة وإن الأمر يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة.

ترمب أضاف أن "الأكراد محميون بشكل جيد" مشيرا إلى أنهم "ليسوا ملائكة".

ترمب: من المفترض أن تكون علاقاتنا مع تركيا جيدة.. هل يريد الناس أن نطلق النار على عضو في الناتو؟!.

ترمب: الوضع على الحدود السورية التركية رائع من منظور استراتيجي بعد أن غادرت قواتنا.

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