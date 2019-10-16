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سياسة

مهوّنا الهجوم التركي على سوريا.. ترمب: الأكراد "ليسوا ملائكة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/10/2019

هون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، من شأن العملية العسكرية التركية في سوريا لمواجهة القوات الكردية قائلا إن الصراع بين تركيا وسوريا وإنه "لا بأس" إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق

التفاصيل
  • ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة وإن الأمر يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة.
  • ترمب أضاف أن "الأكراد محميون بشكل جيد" مشيرا إلى أنهم "ليسوا ملائكة".
  • ترمب: من المفترض أن تكون علاقاتنا مع تركيا جيدة.. هل يريد الناس أن نطلق النار على عضو في الناتو؟!.
  • ترمب: الوضع على الحدود السورية التركية رائع من منظور استراتيجي بعد أن غادرت قواتنا.
خلفيات
  • من المقرر أن يتوجه في وقت لاحق اليوم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعاه ترمب للبيت الأبيض الشهر المقبل.
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق اليوم إن الهدف هو السعي لوقف إطلاق النار.
  • أردوغان قال للصحفيين في البرلمان التركي، الأربعاء، إنه يعيد تقييم زيارة واشنطن المقررة في نوفمبر تشرين الثاني لكنه قد يزور روسيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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