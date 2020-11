مصر.. اعتقال محامِ أعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع إسراء عبدالفتاح

اعتقلت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الأربعاء، المحامي والحقوقي عمرو إمام، بعد إعلانه الدخول في إضراب جزئي عن الطعام اعتراضا على اعتقال وتعذيب الناشطة إسراء عبدالفتاح وآخرين.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1184263259316056065?ref_src=twsrc%5Etfw

(1) Egyptian lawyer @amr_imam has announced he will begin a partial hunger strike Thursday to protest the arrest and treatment of activists Esraa Abdel Fattah and Alaa Abdel Fattah, and lawyer Mohammed el-Baker, as well as detainee conditions at Tora Maximum Security Prison 2. pic.twitter.com/N8C9Uzv1Yf

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) October 15, 2019