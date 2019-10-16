مصر.. اعتقال محامِ أعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع إسراء عبدالفتاح

اعتقلت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الأربعاء، المحامي والحقوقي عمرو إمام، بعد إعلانه الدخول في إضراب جزئي عن الطعام اعتراضا على اعتقال وتعذيب الناشطة إسراء عبدالفتاح وآخرين.
****عاجل***
القبض على عمرو إمام @amr_imam المحامى الحقوقى من منزلة عل يد الجهات الأمنيه pic.twitter.com/6QjoPZlCtd
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 16, 2019
عمرو أمام المحامي وزميلي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجدع اللي مبيبطلش ضحك، اتقبض عليه من ساعتين.
دولة زوار الفجر
— Gamal Eid (@gamaleid) October 16, 2019
https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1184263259316056065?ref_src=twsrc%5Etfw
(1) Egyptian lawyer @amr_imam has announced he will begin a partial hunger strike Thursday to protest the arrest and treatment of activists Esraa Abdel Fattah and Alaa Abdel Fattah, and lawyer Mohammed el-Baker, as well as detainee conditions at Tora Maximum Security Prison 2. pic.twitter.com/N8C9Uzv1Yf
— Mai El-Sadany (@maitelsadany) October 15, 2019
عالصبح ؛ ؛؛
المحامي الحقوقي عمرو امام تم القبض عليه من منزله !!! #المحاماه_مش_جريمة
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 16, 2019
#عمرو_إمام_فين pic.twitter.com/EmfwgFKunT
— الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) October 16, 2019
https://twitter.com/TarekHussein22/status/1184262498041643008?ref_src=twsrc%5Etfw
جمال عيد : عمرو أمام المحامي وزميلي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجدع اللي مبيبطلش ضحك، اتقبض عليه من منزله الفجر … دولة زوار الفجر#الحرية_لعمرو_امام#المحاماة_مش_جريمة#الحرية_للروب_الاسود
— khaledelbalshy (@khaledelbalshy) October 16, 2019
من ساعة، عمرو امام المحامي كتب انه بيتقبض عليه من البيت، وبعدين انقطعت به كل الاتصالات
An hour ago, the lawyer Amr Imam wrote a status that he is getting arrested from home, then no further communication or info on his whereabouts#عمرو_امام_فين pic.twitter.com/mMQ1OHTdFA
— Mona Seif (@Monasosh) October 16, 2019