مصر.. اعتقال محامِ أعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع إسراء عبدالفتاح

اعتقلت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الأربعاء، المحامي والحقوقي عمرو إمام، بعد إعلانه الدخول في إضراب جزئي عن الطعام اعتراضا على اعتقال وتعذيب الناشطة إسراء عبدالفتاح وآخرين.

اعتقال عمرو إمام

محامون ونشطاء سياسيون مصريون قالوا إن قوات الأمن اعتقلت إمام، من منزله فجرًا، وعبروا عن غضبهم واستيائهم مما حدث وطالبوا بمعرفة مكان عمرو والإفراج عنه.

كان آخر ما كتبه إمام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل إغلاقه تمامًا "أنا بيتقبض عليا من البيت".

قبل أيام، أعلن الحقوقي المصري عن دخوله في إضراب جزئي عن الطعام، من يوم الخميس إلى السبت المقبلين، اعتراضًا على ما حدث من اعتقال وتعذيب للناشطة والصحفية إسراء عبدالفتاح، والناشط علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

****عاجل***

القبض على عمرو إمام @amr_imam المحامى الحقوقى من منزلة عل يد الجهات الأمنيه pic.twitter.com/6QjoPZlCtd — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 16, 2019

تعذيب إسراء

النيابة المصرية كانت قد قررت حبس إسراء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، كما قررت النيابة عرضها على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.

ناشطون قالوا إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل تفاصيل تعرض إسراء للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها، حيث قال لها الضابط إن "حياتك مقابل كلمة سر الهاتف".

القضية المتهم فيها إسراء، تضم أيضًا ناشطين آخرين مثل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.

إسراء تعتبر من رموز ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل المعارضة، ثم دعمت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي ولم تظهر معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكنها تعرضت للمنع من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية.

الفترة الأخيرة، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات موسعة على خلفية احتجاجات دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عمرو أمام المحامي وزميلي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجدع اللي مبيبطلش ضحك، اتقبض عليه من ساعتين.

دولة زوار الفجر — Gamal Eid (@gamaleid) October 16, 2019

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1184263259316056065?ref_src=twsrc%5Etfw

(1) Egyptian lawyer @amr_imam has announced he will begin a partial hunger strike Thursday to protest the arrest and treatment of activists Esraa Abdel Fattah and Alaa Abdel Fattah, and lawyer Mohammed el-Baker, as well as detainee conditions at Tora Maximum Security Prison 2. pic.twitter.com/N8C9Uzv1Yf — Mai El-Sadany (@maitelsadany) October 15, 2019

عالصبح ؛ ؛؛

المحامي الحقوقي عمرو امام تم القبض عليه من منزله !!! #المحاماه_مش_جريمة — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 16, 2019

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1184262498041643008?ref_src=twsrc%5Etfw

جمال عيد : عمرو أمام المحامي وزميلي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجدع اللي مبيبطلش ضحك، اتقبض عليه من منزله الفجر … دولة زوار الفجر#الحرية_لعمرو_امام#المحاماة_مش_جريمة#الحرية_للروب_الاسود — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) October 16, 2019