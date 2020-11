محمد علي: نظام السيسي حاول استدراجي للسفارة المصرية بمدريد

كشف الفنان والمقاول المصري محمد علي، عن تعرضه لتهديدات جديدة، تمثلت بمحاولة السلطات المصرية، استدراجه لسفارتها في مدريد بإسبانيا، وإغرائه بالمال للعودة إلى مصر.

وامتنع محمد علي عن الإجابة حين سُئل عن إمكانية أن يلقى ذات مصير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية بإسطنبول.

EXCLUSIVE: Egyptian whistleblower @MohamedSecrets speaks to Middle East Eye in his first ever media interview.

Stay tuned for the full interview. pic.twitter.com/ozIMoGAgnl

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 15, 2019