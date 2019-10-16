محمد علي: نظام السيسي حاول استدراجي للسفارة المصرية بمدريد

كشف الفنان والمقاول المصري محمد علي، عن تعرضه لتهديدات جديدة، تمثلت بمحاولة السلطات المصرية، استدراجه لسفارتها في مدريد بإسبانيا، وإغرائه بالمال للعودة إلى مصر.

أبرز ما قاله محمد علي:

استدراج وتهديدات بالاغتيال

تعرضت لكمية تهديدات لا تصدق، منذ أول فيديو اتهمت فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالفساد.

رفضت عرضًا لوسطاء تابعين للحكومة المصرية بالمجيئ لسفارة بلادي في مدريد.

الوسطاء قالوا لي إن "المسؤولين انزعجوا مما حدث لك، وأنت رجل محترم، وأنت ابننا وعزيز علينا".

تعرضت لمحاولات إغراء بالمال للعودة إلى مصر، ووعدوني بإعطائي أموالي وأكثر (كان محمد علي قد اشتكى سابقًا من عدم سداد الحكومة المصرية مستحقات شركته، عن مشروعات قام بتنفيذها).

محاولات إسكاتي لم تقتصر على الرشوة بل تم تهديدي بالاغتيال مرات كثيرة.

كانوا يقولون لي "نحن نعرف أين أنت، سوف نجدك يوما ما".

أنا أعرف بالفعل أنني أعرّض حياتي للخطر مع أول فيديو قمت بنشره ولكن رغم ذلك لن أتراجع.

وامتنع محمد علي عن الإجابة حين سُئل عن إمكانية أن يلقى ذات مصير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية بإسطنبول.

تعاطف من الجيش المصري

لا أتبع لأي منظمة أو جماعة، ولا يدعمني أي شخص، وأعمل بشكل مستقل تمامًا.

لو كانت هناك مجموعة تقف ورائي، لساعدتني، بدلًا من أن أجلس هنا بمفردي.

الضباط الصغار الذين لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، ولا يستطيعون التغيير يتضامنون معي.

أعرب بعض أولئك الضباط عن استيائهم من إدارة السيسي ولكنهم يخشون التحدث.

تواصل بعض الضباط معي بعد أول فيديو لي لكنهم اختفوا جميعًا بعد أول حملة اعتقال في مصر.

EXCLUSIVE: Egyptian whistleblower @MohamedSecrets speaks to Middle East Eye in his first ever media interview. Stay tuned for the full interview. pic.twitter.com/ozIMoGAgnl — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 15, 2019

جيش إلكتروني تدعمه الإمارات

السلطات المصرية حولت أحد مشاريعي العقارية إلى مبنى لإيواء ما يعرف بالجيش الإلكتروني.

مهمة هذا الجيش المدعوم والممول من قبل الإمارات، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

أحيانا أضحك لأنني بنيت هذا من أجلهم والآن يستخدمونه ضدي، كلما قمت بنشر شيء ما.

في سنوات عملي الأولى لم أكن أعلم أن الفساد متفش في الجيش بهذا الشكل، واكتشفت ذلك تدريجيًا.

ورفض محمد علي الاعتذار على السنوات التي عمل بها في تنفيذ مشروعات تابعة للجيش المصري.

محمد علي يخاطب ترمب

وجه محمد علي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وصف السيسي بالديكتاتور المفضل.

محمد علي: أنت مستعد للقاء قاتل وديكتاتور، لا يهمك من هو، أنت تهتم فقط بتلقي الأموال.

علي: ربما نحتاج لتوفير بعض المال ثم نطلب منك التخلي عن السيسي.

ردي على تخاريف وهبل #السيسي واللفظ الحقير اللي قاله عن #مصر لسة فيه فيديو تاني الليلة استنونيhttps://t.co/QdwByeu3Nv — أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) October 15, 2019

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