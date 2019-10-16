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سياسة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يبعد خطيب المسجد

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 611 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 611 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية
16/10/2019

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة شرطية إسرائيلية، بمناسبة "عيد العُرْش" اليهودي.

واعتقلت إسرائيل خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، أثناء مروره في حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي شمال القدس، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.

اقتحام الأقصى
  • قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن "611 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم (الأربعاء) بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية".
  • ذكرت الدائرة، أن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة مسلمة من ساحات المسجد الأقصى، دون توضيح الأسباب.
  • كانت دائرة الأوقاف قد ذكرت بأن نحو 507 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى أمس الثلاثاء.
  • جماعات يهودية متشددة كانت قد دعت المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.
  • تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
  • عادة ما تزداد الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.
  • تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
  • تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن شرطة الاحتلال لم تستجب.

إبعاد إمام المسجد الأقصى

بعد اعتقاله لساعات، ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة، بعد تسليمه قراراً بالإبعاد عن المسجد لمدة 11 يوماً.

المحامي خلدون نجم لوكالة الأناضول:

  • قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتادت الشيخ إسماعيل نواهضة للتحقيق في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية في القدس الغربية.
  • يتركز التحقيق مع الشيخ نواهضة، على خطب الجمعة في المسجد الأقصى المبارك حيث تدعي السلطات الإسرائيلية إنه يمارس التحريض.
  • أكد الشيخ نواهضة للمحققين على أن كافة الشرائع كفلت حرية التعبير ونفى أن يكون ما ورد في خطب الجمعة تحريضا.
  • نخشى من وجود رغبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بالتدخل في خطب الجمعة في المسجد الأقصى، من خلال اعتقال الشيخ نواهضة.
  • تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة تصعيدية تجاه الأوضاع في مدينة القدس، بما في ذلك محاولة التدخل في خطب الجمعة وهذا أمر مرفوض.
خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة (شبكة قدس الإخبارية)
"التعاون الإسلامي" تستنكر
  •  دانت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، بشدة اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • قالت المنظمة في بيان إن ذلك "امتدادا لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي".
  • حملت المنظمة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءاتها الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم".
  • دعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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