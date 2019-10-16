مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يبعد خطيب المسجد

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة شرطية إسرائيلية، بمناسبة "عيد العُرْش" اليهودي.

واعتقلت إسرائيل خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، أثناء مروره في حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي شمال القدس، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.

اقتحام الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن "611 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم (الأربعاء) بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية".

ذكرت الدائرة، أن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة مسلمة من ساحات المسجد الأقصى، دون توضيح الأسباب.

كانت دائرة الأوقاف قد ذكرت بأن نحو 507 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى أمس الثلاثاء.

جماعات يهودية متشددة كانت قد دعت المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد "العُرْش" اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.

تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

عادة ما تزداد الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.

تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن شرطة الاحتلال لم تستجب.

إبعاد إمام المسجد الأقصى

بعد اعتقاله لساعات، ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة، بعد تسليمه قراراً بالإبعاد عن المسجد لمدة 11 يوماً.

المحامي خلدون نجم لوكالة الأناضول:

قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتادت الشيخ إسماعيل نواهضة للتحقيق في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية في القدس الغربية.

يتركز التحقيق مع الشيخ نواهضة، على خطب الجمعة في المسجد الأقصى المبارك حيث تدعي السلطات الإسرائيلية إنه يمارس التحريض.

أكد الشيخ نواهضة للمحققين على أن كافة الشرائع كفلت حرية التعبير ونفى أن يكون ما ورد في خطب الجمعة تحريضا.

نخشى من وجود رغبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بالتدخل في خطب الجمعة في المسجد الأقصى، من خلال اعتقال الشيخ نواهضة.

تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة تصعيدية تجاه الأوضاع في مدينة القدس، بما في ذلك محاولة التدخل في خطب الجمعة وهذا أمر مرفوض.

خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة (شبكة قدس الإخبارية)

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