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سياسة|إيران

شقيق الرئيس الإيراني يدخل السجن لإدانته بالفساد

حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني
حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني
16/10/2019

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني بدأ تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانته في قضايا فساد.

التفاصيل
  • الفرنسية نقلت عن وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية، أن فريدون غادر مكتب المدعي العام حيث "نقل إلى سجن إيوين حيث تم إدخاله" لقضاء عقوبته.
  • السلطات الإيرانية ألقت القبض على فريدون، وهو أيضا المستشار الخاص لروحاني، في يوليو/ تموز 2017 لورود اسمه في عدة قضايا فساد ووجهت إليه تهم بارتكاب "جرائم مالية".
  • لكن السلطات أفرجت عن فريدون "بعد الاستماع لأقواله" وبعد دفعه كفالة مالية، قالت وسائل إعلام إنها أكثر من 9 ملايين دولار.
  • في فبراير/ شباط الماضي، بدأت محاكمته من جديد وصدر حكم بسجنه 7 أعوام في مايو/ آيار بتهمة استلام رشوة.
  • في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت السلطة القضائية تخفيف محكمة الاستئناف الحكم إلى 5 سنوات مع النفاذ وبدفع غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة تسديد "الرشاوى" التي اتهم بتقاضيها.
  • لا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون باسم العائلة نفسه، إذ غيّر الرئيس اسمه حين كان شاباً.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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