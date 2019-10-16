رويترز: أمريكا استهدفت إيران إلكترونيا بعد هجمات أرامكو

نقلت رويترز عن مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، قولها إن الولايات المتحدة شنت هجمات إلكترونية على إيران، بعد الهجوم الذي وقع على منشآت آرامكو شرقي السعودية الشهر الماضي.

هجمات إلكترونية

مسؤلون أمريكيون لرويترز: الهجمات الإلكترونية لواشنطن على إيران استهدفت الحد من قدرة طهران على نشر دعايتها.

المسؤولون أوضحوا أن العملية جرت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت رويترز إن البيت الأبيض لم يعلق بعد على هذه المعلومات.

هجوم أرامكو

في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت منشأتا نفط بقيق وخريص شرق السعودية لهجمات، أسفرت عن توقف نصف إنتاج النفط الخام للمملكة.

جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت حينها مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن اتهامات أمريكية وجهت لإيران التي نفت أي دور لها في ذلك.

الهجمات عززت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية في يونيو/حزيران الماضي.

في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، من تجدد الهجمات على أرامكو إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

الناصر حذر من أن غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين على تكرار استهداف أرامكو، ما يعرض أمن الطاقة في العالم للخطر.

الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط (رويترز)

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