ترمب: حزب العمال الكردستاني يشكل خطرا إرهابيا أكثر من تنظيم الدولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إن حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد أنقرة منذ عقود، يشكل "على الأرجح" تهديدا إرهابيا أكبر من تهديد تنظيم الدولة.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الإيطالي قائلا إن "حزب العمال الكردستاني، الذي هو جزء من الأكراد كما تعلمون، هو على الأرجح اسوأ في الإرهاب ويشكل خطراً إرهابيا أكبر بأوجه عديدة، من داعش".

يأتي ذلك في الوقت الذي وضع فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، شروطا لوقف القتال في شمال سوريا، الذي يدخل يومه الثامن.

وقال أردوغان إن عملية "نبع السلام" العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وقد أصدرت كل من موسكو وطهران بيانا جديدا، في حين يتوقع أن يبحث مجلس الأمن تلك العملية في وقت لاحق اليوم.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية لليوم الثامن للعملية العسكرية التركية شمال سوريا.

تصريحات ترمب

قدمنا أموالا طائلة للأكراد وزودناهم بثروات لأنهم قاتلوا إلى جانبنا وقد دفعنا لهم مقابل ذلك.

الأكراد أطلقوا سراح بعض قادة تنظيم الدولة كي تبدو الولايات المتحدة بصورة سيئة.

قرار أردوغان بالهجوم في شمال شرق سوريا لم يكن مفاجئا وكان يحشد قواته على حدود سوريا منذ وقت طويل.

بشار الأسد ليس صديقا لنا فلماذا نحمي أرضه؟!.. نظام الأسد لديه علاقات مع الأكراد وهم ليسوا ملائكة.

هناك من يريد أن ندخل في القتال وأنا لا أريد الخوض في حرب لا فائدة منها.

نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما.

قلت للأكراد لا تفتحوا أبواب السجون وتطلقوا عناصر تنظيم الدولة.

روسيا وإيران وسوريا وإلى حد ما تركيا جميعهم يكرهون تنظيم الدولة مثلنا.

نريد أن تخرج الولايات المتحدة من الحروب التي لا نهاية لها.

العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.

لم أعط أردوغان الضوء الأخضر لشن هجومه على شمال شرق سوريا.

السيناتور ليندسي غراهام يريدنا أن نبقى في سوريا لسنوات طويلة.

آن الأوان لإعادة جنودنا من سوريا إلى الوطن.

أبرز تصريحات أردوغان

أردوغان للجامعة العربية: تركيا تستضيف 3.6 مليون لاجئ معظمهم عرب. كم عدد اللاجئين الذين تستضيفونهم؟ أنتم كاذبون.

أشكر الشعب السوري وكل من دعا لنا ولشعبنا بالنصر وكل من وقف مع تركيا رغم كل الخلافات.

سنواصل عملنا وطريقنا وسنمشي في الطريق الذي نراه صحيحا لا الطريق الذي يريدنا الآخرون أن نسلكه.

إذا لزم الأمر يمكن أن نواجه الدول السبع الكبرى ولن نسمح بتقليل اعتبار شعبنا.

عملية نبع السلام هدفها تطهير الأراضي من منبج إلى الحدود العراقية وسنستمر حتى إنجاز هذا الهدف.

البعض يحاول التوسط بيننا وبين الإرهابيين لكن الدول لا تجلس مع تنظيمات إرهابية.

في كل عملياتنا داخل تركيا أو خارجها نحرص على عدم استهداف المدنيين.

كل الدول التي تتهمنا بقتل المدنيين تاريخها مليء بالدم.

تركيا لم تقتل طوال تاريخها أي مدني ولن تفعل ذلك.

لماذا أخرجتم سوريا من الجامعة العربية وتريدون إدخالها الآن من جديد؟.

لا أريد التفكير باحتمال وجود اتفاق بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية حول منبج، لأنه لدينا اتفاق سابق مع روسيا حول هذه المنطقة.

ردًا على سؤال حول زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قال أردوغان إنها "موضوع سيتم تقييمه بعد المباحثات مع الوفود الأمريكية التي ستأتي إلى تركيا".

النقاشات والمفاوضات والخطابات التي جرت في الكونغرس حول شخصي وأسرتي ووزراء حكومتنا تعد إساءة كبيرة جدًا للدولة التركية وتجاوزًا للحدود.

التطورات الميدانية

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية الجنرال مظلوم كوباني قوله إنه تم تجميد العمليات ضد تنظيم الدولة.

كوباني: ترمب قال لنا في اتصال إنه لا يمانع من اتفاق بيننا وبين الجيش السوري للانتشار بالمناطق الكردية.

كوباني: الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار في أنحاء منطقة الحدود بأكملها.

كوباني: روسيا هي ضامن اتفاقنا مع الحكومة السورية بعد الانسحاب الأمريكي.

كوباني: التقارير عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية أراضٍ للحكومة السورية غير صحيحة.

وكالة الأناضول قالت إن نحو ألف مقاتل عربي من "قسد" في ريفي دير الزور الشمالي والشرقي، رفضوا التوجه إلى شمالي سوريا بعد تلقيهم تعليمات من حزب العمال الكردستاني لمواجهة عملية "نبع السلام".

الأناضول: مقتل 46 مقاتلا من الجيش الوطني السوري، وجرح 136 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاتلين الأكراد، منذ بدء العملية العسكرية.

الأناضول: تواصل الاشتباكات لليوم الثامن بين قوات الجيش التركي والجيش الوطني السوري ضد المقاتلين الأكراد في شرق منطقة رأس العين السورية.

الأناضول: تمكنت القوات التركية والسورية من تمشيط الأماكن التي تم تحريرها، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأنفاق.

دخان يتصاعد في مدينة رأس العين السورية (رويترز)

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