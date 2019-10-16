تحدث عن الإخوان وصفقة القرن.. وزير الخارجية القطري: نتفهم العملية التركية في سوريا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن تركيا لا يمكنها أن تصبر حتى تصل التهديدات إلى داخل أراضيها، معربا عن تفهمه لعملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأضاف حول عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، أن "تركيا حذرت من تسليح المجموعات (الانفصالية الإرهابية) التي تحاربها، لكن لم يصغ لها أحد".

جاء ذلك في كلمة الوزير عقب افتتاح فعاليات "منتدى الأمن العالمي 2019" في دورته الثانية، المنعقد بالدوحة حول "التحديات الأمنية التي يفرضها تداول المعلومات المضللة في وقتنا الحاضر".

تصريحات وزير الخارجية القطري