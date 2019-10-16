الكونغرس الأمريكي يمضي قدما في التحقيق الهادف لعزل ترمب

أكد الديمقراطيون أنهم باتوا يراكمون عناصر الاتهام بهدف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفضل سلسلة من جلسات الاستماع في الكونغرس على الرغم من رفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيق.

واستأنف الكونغرس، الثلاثاء، عمله بعد أسبوعين من التوقف، وهي فترة استفاد منها النواب الديمقراطيون لدفع تحقيقهم حول الرئيس الأمريكي قدما.

وهم يسعون إلى تحديد ما إذا كان الرئيس قد استغل منصبه ليجبر كييف على التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يخوض المنافسة للترشح للانتخابات الرئاسية في 2020.

مماطلة البيت الأبيض

لم يمتثل نائب الرئيس الحالي مايك بنس، ووزارة الدفاع وإدارة الميزانية في البيت الأبيض، ورودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس، لطلب المثول أمام مجلس النواب.

دانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والمسؤول عن التحقيق في المجلس السيناتور آدم شيف، في مؤتمر صحفي، رفض إدارة ترمب تقديم وثائق للكونغرس.

قال شيف "هناك مزيد من الأدلة على عرقلة عمل الكونغرس" من قبل إدارة ترمب.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والمسؤول عن تحقيق مساءلة ترمب في المجلس آدم شيف (رويترز)

بولتون شعر بالقلق

أكد شيف "سنواصل على الرغم من كل شيء جمع معلومات جيدة ومهمة من شهود شجعان"، في إشارة خصوصا إلى جلسة الاستماع قبل يوم للدبلوماسية فيونا هيل التي كانت مستشارة في البيت الأبيض لشؤون أوكرانيا وروسيا حتى هذا الصيف.

ذكرت وسائل إعلام عديدة أن هيل أوضحت للنواب أن المستشار السابق للبيت الأبيض جون بولتون شعر بالقلق من جهود يبذلها رودي جولياني لدى حكومة كييف لجمع عناصر مربكة بشأن جو بايدن.

قالت إن بولتون كان يشبه رئيس بلدية نيويورك السابق والمحامي الشخصي للرئيس بـ"قنبلة يدوية نزع فتيلها وباتت جاهزة لتفجير الجميع"، واقترح إبلاغ قانونيي البيت الأبيض بالأمر.

سعى جولياني لعدة أشهر إلى إقناع كييف بفتح تحقيق حول مجموعة الغاز "بوريسما" التي وظفت نجل بايدن، وأقام شبكة اتصالات مع وسطاء موازية للقنوات الرسمية للدبلوماسية الأمريكية.

تابعت هيل أن بولتون الذي أقيل من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، شبه جهود محامي الرئيس وكبير موظفي البيت الأبيض مايك مالفاني بـ"مناورات مهربي المخدرات".

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون

خطأ في الحكم

الديمقراطيون مقتنعون بأن رودي جولياني "وضع أسس" الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في هذا الاتصال الذي جرى في نهاية يوليو/ تموز الماضي، طلب الرئيس الأمريكي من زيلينسكي "التدقيق" بشأن بايدن ونجله.

بعد كشف مبلغ الاتصال، نشر البيت الأبيض نص المحادثة، ما أقنع بيلوسي ببدء إجراءات العزل ضد الرئيس الجمهوري، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

يؤكد ترمب منذ ذلك الحين أنه "لا مآخذ" على اتصاله الهاتفي ويؤكد أنه أراد مكافحة "فساد" بايدن ونجله بشكل شرعي.

في مقابلته الأولى منذ أن كشفت القضية، اعترف هانتر بايدن، الثلاثاء، بأنه ارتكب "خطأ في الحكم" عندما أقام أعمالا في أوكرانيا. وقال "قدمت فرصة لأشخاص غير أخلاقيين إطلاقا لإلحاق الأذى بوالدي". لكنه نفى أن يكون قد ارتكب أي "خطأ أخلاقي".

رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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