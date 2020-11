وصفه ترمب بالفضيحة.. قناة تعتذر عن فيديو مزيف لعملية نبع السلام

أعربت قناة "إيه بي سي" عن أسفها، لبثها مقطع فيديو قديم لانفجارات في أمريكا، على أنها وقعت خلال عملية "نبع السلام" في سوريا، الأمر الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالفضيحة.

بثت "إيه بي سي" الأمريكية مقطع فيديو سجل عام 2017 بالولايات المتحدة، مشاهد تتضمن انفجارات قوية خلال برنامج ترويجي للأسلحة، على أنها سجلت أثناء عملية “نبع السلام” التي ينفذها الجيش التركي شمالي سوريا .

قال مقدم الخبر، الذي عنونته القناة بعبارة "مجزرة في سوريا": "نرى في هذا المقطع قصف الجيش التركي لمدنيين أكراد في بلدة حدودية سورية، وهناك أنباء حول ممارسة المقاتلين المدعومين من تركيا ظلمًا فظيعًا ضد حلفاء الأمريكيين، الأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة".

بعد الكشف عن حقيقة التزييف، أصدرت القناة بيانا أعربت فيه عن أسفها عن نشر مقطع الفيديو مؤكدة أنها أزالت المشهد لوجود شكوك بصحته.

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2019