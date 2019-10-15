مصر تغلق مركز تعليمي سوري بدعوى نشره أفكارا متطرفة

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إغلاق مدرسة سورية خاصة بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة، بدعوى نشرها "أفكار متطرفة" ومخالفتها للقوانين المصرية.

ما القصة؟

في سبتمبر/أيلول 2012 تم افتتاح مدرسة للطلاب السوريين برسوم رمزية بمدينة 6 أكتوبر التي يتمركز فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين، واتبعت المدرسة المناهج السورية.

لاحقا جرى افتتاح فروع أخرى للمدرسة، وشملت المراحل التعليمية من الحضانة حتى الإعدادية.

المدير والمشرف العام على المدرسة عبد الهادي دياب، حرص على ارتداء التلاميذ للزي الأزهري واستضاف علماء من الأزهر الشريف لتعليم الأطفال، حسبما نشر على حسابه في فيسبوك.

تسببت صور نشرتها المدرسة للطلاب وهم يضعون عصابات على رؤوسهم مكتوب عليها عبارات تشجيع مثل: "بالهمة نستطيع الفوز" و"أنا أستطيع"، "سنقدر"، في التحريض على المدرسة.

#الفتح_السوري_لمصر

افتتاح مدرسة "دار الفتح" السورية النموذجية الخاصة في مدينة 6 أكتوبر

يبدأ العام الدراسي 2019- 2020 من الحضانة ولحد الإعدادي

تقبل سوريين ومصريين.. والإدارة والفكر السوري بلمسة دينية

وموفقين في اختيار الاسم اللي طبعه سلفي- إخواني بروح الغزاة

"دار الفتح"(1) pic.twitter.com/cB26AuUI6j — بنت العظماء..أجدادي (@Nefertery_Ahmos) October 13, 2019

صحف مصرية تابعة للنظام نشرت تقارير عن المدرسة ادعت فيها أن هذه العصابات راس الطلاب مشابهة لما يفعله عناصر تنظيم الدولة، وأن المدرسة تلقن الأطفال "أفكار متطرفة".

صحيفة مصرية قالت إن هناك صورا للمدرسين وهم يشرحون للأطفال "أهمية غزو تركيا لسوريا"، وأضافت أن الأطفال يرتدون العلم التركي علي رؤوسهم، وهو أمر غير صحيح، لأنها عصابات حمراء مكتوب عليها عبارات تشجيع للطلاب.

رد وزير التعليم

اتخذ وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ما نشره الإعلام بأن المدرسة السورية تعلم الأطفال "أفكار متطرفة" مبررا لإعلانه غلق المدرسة.

شوقي قال في تصريحات نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك اليوم، إن المدرسة "لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد وأنها ليست مدرسة ولكنها مركزاً للدروس الخصوصية".

ماذا يقول صاحب المدرسة؟

يقول أصحاب المدرسة إنها تركز على تعليم الطلاب "القران الكريم والتجويد، والتأسيس الخلقي والديني، والتأسيس العلمي"، وتهتم باللغة العربية وعلم البيان واللغة الإنجليزية والرياضيات.

قال عبد الهادي دياب الشافعي، وهو سوري مقيم في مصر ومؤسس مدرسة دار الفتح السورية، إن المدرسة جرى تشويه صورتها لدى المصريين.

الشافعي قال لـموقع "الجزيرة مباشر" إن ما نشرته الصحف وتسبب في قرار وزير التعليم بغلق المدرسة، هو "محض افتراء وشائعات" لا أساس لها من الصحة.

الشافعي نفى أن تكون المدرسة رسمية، ولكنه أكد أنه يجري ترخيصها رسميا كمدرسة للسوريين لا للمصريين، مؤكدا أنها "مركز تعليمي" لأبناء الجالية السورية الذين يواجهون مشكلة في الالتحاق بالمدارس المصرية.

بعض أهالي الطلاب السوريين الملتحقين بالمدرسة قالوا إن مستقبل أبنائهم بات غامضا في ظل غلقها في وسط الموسم الدراسي وأنهم سيضطرون لتعليم أبناءهم في المنازل.

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