عمران خان في الرياض لمتابعة جهود التهدئة بين السعودية وإيران

يصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لنزغ فتيل الأزمة بين السعودية إيران.

التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن ترتكز محادثات عمران خان مع الزعماء السعوديين على التطورات الإقليمية، لاسيما التصعيد الأخير بمنطقة الخليج.

أمس الأول الأحد، قام خان بزيارة إلى إيران في إطار الجهود نفسها للتوسط بين طهران والرياض، حيث التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

أوضح خان في مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع روحاني في طهران أن إسلام آباد مستعدة للعب دور في إحلال السلام والأمن في المنطقة. وشدد على ضرورة تجنب أي حرب بين السعودية وإيران، لافتًا أن "القضية معقدة إلا أنه يمكن حلها عبر الحوار الذي جئت لأجله".

أضاف أن التحرك الذي يقوم به هو مبادرة خاصة لتسهيل العلاقات بين الرياض وطهران وليس للوساطة، موضحا أن السبب الرئيس لزيارته لإيران هو العمل على الحد من التوتر في المنطقة التي قال إنها ليست بحاجة إلى صراع جديد أو أزمة جديدة فيها.

ترحيب إيراني