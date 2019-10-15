شرق الفرات: آخر تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن جيش النظام السوري سيطر "بشكل كامل" على مدينة منبج ومحيطها.

يأتي ذلك بالتزامن مع انسحاب آخر القواعد العسكرية الأمريكية من منبج، فجر الثلاثاء، ونقلت مصادر إعلامية روسية عن وزارة الدفاع أن الجنود الروس ينسقون مع الجيش التركي في المنطقة.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية في اليوم السابع للعملية العسكرية التركية (نبع السلام) ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا.

التطورات الميدانية

وكالة إنترفاكس للأنباء قالت إن قوات النظام السوري سيطرت على منطقة مساحتها تزيد على 1000 كيلومتر مربع حول مدينة منبج السورية.

وزارة الدفاع الروسية: قوات النظام السوري تسيطر على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتين للطاقة الكهرومائية وعدة جسور على نهر الفرات.

رويترز عن مبعوث الكرملين بشأن سوريا: الأكراد سمحوا لقوات النظام السوري بدخول مناطق محددة من منبج.

مصادر محلية للجزيرة: دخول عربات للشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة منبج غرب الفرات.

مراسل الجزيرة: قوات المعارضة السورية تعلن سيطرتها على 14 قرية في محيط تل أبيض ورأس العين شرق الفرات.

التحالف الدولي: قواتنا انسحبت من مدينة منبج غرب الفرات بريف حلب.

الجيش الوطني السوري المعارض أرسل، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية تضمنت مقاتلين وذخائر وأليات حفر لدعم قواته المشاركة في عملية "نبع السلام".

جنود من النظام السوري أثناء تحركهم من بلدة عين عيسى في سوريا (رويترز)

الرتل العسكري لقوات المعارضة السورية توجه من ولاية كليس إلى ولاية غازي عنتاب التركيتين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكالة الأناضول: مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرون في هجمات للمقاتلين الأكراد استهدفت مناطق سكنية في قرى ميرزه وتل علي وشعيب بمنطقة جرابلس الخاضعة لقوات المعارضة شمالي سوريا.

مسؤول أمريكي قال لوكالة أسوشيتدبرس، الثلاثاء، إن حوالي 1000 جندي أمريكي من الذين انسحبوا من شمال سوريا سيعودون إلى مواقع الجيش الأمريكي بالعراق والكويت وربما بالأردن أيضا.

التطورات السياسية