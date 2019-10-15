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سياسة

حماس: نتفهم حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها

قوات من الجيش الوطني السوري (المعارضة) في مدينة تل أبيض بشمالي سوريا
قوات من الجيش الوطني السوري (المعارضة) في مدينة تل أبيض بشمالي سوريا
14/10/2019

قالت حركة حماس في بيان الإثنين، إنها "تتفهم حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها"، وذلك في أول رد فعل للحركة على العملية العسكرية التركية شمال سوريا.

أبرز ما ورد في البيان
  • تثمن الحركة المواقف التركية من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام لقاء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • تتفهم الحركة حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي.
  • تؤكد حماس على وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية.
  • تدعو الحركة إلى المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
  • تؤكد الحركة رفضها للوجود الصهيوني والأمريكي في المنطقة، وتعتبره عامل تفجير وتوتير، وفي هذا الإطار تشدد الحركة على ضرورة استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة.

https://twitter.com/hamasinfo/status/1183810025145487361?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفية
  • يشن الجيش التركي، بمشاركة قوات من المعارضة السورية، منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لإنشاء منطقة آمنة وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وفق وزارة الدفاع التركية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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