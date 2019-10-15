حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرات الحركة في غزة

قالت حركة حماس إن إقرار رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكنازي بأنه لا يمكن هزيمة المقاومة في قطاع غزة هو إقرار جديد بقدرتها على منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.
بيان حماس
- المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم قال في بيان، وصل إلى موقع الجزيرة مباشر نسخة منه، إن "بسالة المقاومة الفلسطينية، والروح الفدائية لمقاتليها، وتوحدها في الميدان، والتفاف جماهير شعبنا حول خياراتها، فرض غزة كتحد استراتيجي على جيش الاحتلال".
- قاسم: حماس وقوى المقاومة الفلسطينية سيواصلون مراكمة القوة والنضال ضد الاحتلال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة.
- قاسم: المقاومة هي التي ستكتب نهاية هذا الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا.
- قاسم: عجز الاحتلال المتواصل أمام المقاومة في قطاع غزة يؤكد صواب هذا الخيار، وفعاليته في إرباك كل مشاريع الاحتلال، وصولاً لإنهاء هذا الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية.
تصريحات أشكنازي
- الرئيس الأسبق لهيئة أركان جيش الاحتلال الجنرال غابي أشكنازي كشف قبل أيام أن "المستويين السياسي والعسكري ناقشا خططًا للقضاء على حماس، وحين استعرضنا الثمن والتبعات، وما سيحدث في اليوم التالي للحرب، رأينا أن الحماسة تتراجع، وتعريف الهدف من الحرب تقلص، حتى انحصر في تغيير الواقع الأمني بتوجيه ضربة شديدة لحماس".
- أشكنازي قال إنه قبل العدوان على غزة، في نهاية العام 2008 وبداية 2009، وكان رئيس أركان الجيش حينذاك، "جرى حوار شامل للغاية مع المستوى السياسي. وكان هذا مهما لي كرئيس هيئة الأركان العامة، وجزءا من دروس (حرب) لبنان الثانية… وبدأ هذا الحوار في أعقاب مطلب مجلس الوزراء المصغر بالقضاء على حركة حماس".
- اشكنازي: لا يوجد قرار في إسرائيل بالقضاء على حكم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الآن.