حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرات الحركة في غزة

قالت حركة حماس إن إقرار رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكنازي بأنه لا يمكن هزيمة المقاومة في قطاع غزة هو إقرار جديد بقدرتها على منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.

بيان حماس

المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم قال في بيان، وصل إلى موقع الجزيرة مباشر نسخة منه، إن "بسالة المقاومة الفلسطينية، والروح الفدائية لمقاتليها، وتوحدها في الميدان، والتفاف جماهير شعبنا حول خياراتها، فرض غزة كتحد استراتيجي على جيش الاحتلال".

قاسم: حماس وقوى المقاومة الفلسطينية سيواصلون مراكمة القوة والنضال ضد الاحتلال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة.

قاسم: المقاومة هي التي ستكتب نهاية هذا الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا.

قاسم: عجز الاحتلال المتواصل أمام المقاومة في قطاع غزة يؤكد صواب هذا الخيار، وفعاليته في إرباك كل مشاريع الاحتلال، وصولاً لإنهاء هذا الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية.

تصريحات أشكنازي