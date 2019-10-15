حرائق واسعة تجتاح لبنان.. واستنفار لمحاولة إخمادها (فيديو)

اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية لا سيما في نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.

كما حاصرت النيران العديد من المنازل وتسببت في قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم في بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني بالتعاون مع المروحيات التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

التفاصيل

الحرائق بدأت أمس الإثنين، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة المصحوب برياح جافة شديدة وصلت إلى 50 كيلو مترا في الساعة، مما ساهم في انتشار الحرائق، على نحو أدى لاستنفار أجهزة الدولة اللبنانية للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

عادت الحرائق لتشتد مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني، ريمون خطار، أن هناك أكثر من 104 حرائق في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وأن كافة سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني قد استنفرت في إطار جهود السيطرة.

تدخلت مروحيات تابعة للجيش اللبناني لإخماد الحرائق، كما استعان المواطنون بصهاريج المياه وكذلك مياه حمامات السباحة في المنازل الكبيرة لمساعدة قوات الدفاع المدني.

نزوح وجهود للمكافحة