تضارب حول سيطرة قوات الأسد والمعارضة على مدينة منبج

أكدت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، مواصلة عملياتها العسكرية شمال شرق سوريا، والتقدم للسيطرة على منبج شرقي محافظة حلب.

جاء ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قوات النظام السوري على كامل مدينة منبج، ومغادرة القوات الأمريكية لها.

دعاية حربية

المتحدث باسم الجيش الوطني السوري "المعارض" يوسف حمود، أوضح أن بعض قوات الأسد دخلت المدينة لكن أغلبية القوات التي دخلت من المقاتلين الأكراد، جاؤوا من حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

اعتبر حمود أن ما يجري خدعة تم الاتفاق عليها بين ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (القوات الكردية) والنظام السوري لرفع علم الأخير على منبج.

مراسل الجزيرة نقل عن مصادر محلية قولها إن قوات النظام لم تدخل بعد مدينة منبج، مشيرة إلى أن الأنباء عن دخولها المدينة جزء من الدعاية الحربية للنظام السوري.

وكالة الأنباء سانا التابعة للنظام السوري، قالت إن مسلحين أكراد أطلقوا الرصاص على مسيرة مؤيدة لدخول قوات الأسد إلى منبج.

وزارة الدفاع الروسية قالت إن قوات النظام السوري المتحالفة معها سيطرت على مدينة منبج بشمال سوريا ـ رويترز

تنسيق روسي تركي

بالتزامن مع ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده طرد المسلحين الأكراد من منبج حتى حدود العراق، خلال فترة قصيرة.

أردوغان: نسعى لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليوني سوري في المرحلة الثانية.

وزارة الدفاع الروسية، التي أعلنت سيطرة النظام السوري على المدينة، قالت إن القوات الروسية والجيش التركي ينسقان التحركات العسكرية حول منبج.

أضافت الوزارة أن القوات الروسية تسير دوريات على طول خط التماس شمال غرب منبج.

المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أكد أن بلاده لن تسمح بصدام عسكري بين القوات السورية والتركية.

أهمية منبج