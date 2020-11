ترمب يفرض عقوبات على تركيا.. ما هي؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين، أن الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء لإرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على الفصائل الكردية شمال سوريا.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019