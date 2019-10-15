تجدد المواجهات في منبج وتركيا تندد بمحاولات تشويه "نبع السلام"

تجددت المواجهات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بين قوات المعارضة السورية مدعومة بالجيش التركي وبين المسلحين الأكراد في اليوم السابع، من عملية نبع السلام، شمال شرقي سوريا.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية:

تطورات ميدانية

المعارضة السورية المسلحة، أعلنت سيطرتها على 16 قرية و4 معسكرات، أمس الإثنين، وفتح محور جديد للتقدم في مدينة منبج شرق حلب.

الجيش الوطني السوري (المعارض) أعلن سيطرته على قريتي يالشلي، والأزوري، قرب منبج والاستيلاء على دبابة تابعة لقوات النظام السوري.

المتحدث باسم الجيش الوطني السوري "المعارض" يوسف حمود، قال إن المناطق التي تمت السيطرة عليها خلال عملية نبع السلام، ستنتقل إلى إدارات مدنية بعد العملية.

أضاف حمود أن قوات المعارضة تبذل جهوداً من أجل عدم مغادرة المدنيين الأكراد القاطنين بمنطقة العملية العسكرية لمنازلهم.

وزارة الدفاع التركية، أعلنت قتل واعتقال وأسر 595 من المسلحين الأكراد، منذ بدء عملية نبع السلام الأربعاء الماضي.

ذكرت المعارضة السورية أن 7 من عناصرها قتلوا جراء المعارك خلال اليومين الماضيين.

الأناضول: إصابة 3 أطفال في مدينة جرابلس شمالي سوريا، جراء قصف بقذائف الهاون من مناطق الوحدات الكردية.

التطورات السياسية

أردوغان: الجامعة العربية التي لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، فقدت شرعيتها.

رويترز: الخارجية الصينية تحث تركيا على وقف الأعمال العسكرية في سوريا والعودة إلى "المسار الصحيح".

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: هناك اتصالات لتجنب وقوع اشتباكات بين القوات السورية والتركية في شمال سوريا.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: الدول الرافضة لـ "نبع السلام" تريد تقسيم سوريا لزعزعة استقرار تركيا

تشاووش أوغلو: يتم التضليل إعلامياً في حربنا ضد الوحدات الكردية "الإرهابية"، التي تشكل التهديد الأكبر لتركيا.

تشاووش أوغلو: بعض الدول وعلى رأسها فرنسا تريد تأسيس دولة إرهابية، وهم منزعجون للغاية لأننا أفسدنا هذه اللعبة الكبيرة.

السفير التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، صادق أرسلان، دعا وسائل الإعلام العالمية لإنهاء الأخبار المضللة بشأن عملية "نبع السلام" التركية شمال شرقي سوريا.

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون: تركيا تعارض بشكل قاطع المساواة الخاطئة بين أكراد سوريا والوحدات الكردية.

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: لم يتعرض أي حليف من أعضاء الناتو، لاعتداءات إرهابية، مثلما تعرضت لها تركيا.

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