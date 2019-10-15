العراق.. أمر قضائي بتوقيف ضابطين لصلتهما بمقتل متظاهرين

أمر القضاء العراقي، الثلاثاء، بتوقيف ضابطي شرطة بتهمة صلتهما بمقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية العنيفة المناهضة للحكومة مطلع الشهر الجاري.

وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف واسعة النطاق التي تخللت احتجاجات الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

أمر قضائي

قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن "محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرًا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة".

أبرز ما جاء في البيان:

المحكمة اطلعت على تسجيلات للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت إفادات الشهود.

أصدرت المحكمة أمرها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر، استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.

احتجاجات العراق