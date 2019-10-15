السودان: قوى التغيير تسلم حمدوك رؤيتها للإصلاح

سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، رؤيتها لإصلاح الوضع القائم ودعم الحكومة خلال الفترة الانتقالية.

التفاصيل

قالت قوى التغيير، في بيان لها إن رؤيتها التي أطلقت عليها اسم "البرنامج الإسعافي" تمثل "مرجعية لتقديم الدعم للسلطة والرقابة والمساءلة والمحاسبة على أداء السلطة الانتقالية لواجباتها".

تضمنت الرؤية، بحسب البيان نفسه، عدة محاور من أبرزها "إيقاف الحرب في البلاد وإزالة آثارها وبناء السلام، وإزالة الفقر، والتحول الديمقراطي، وبناء المواطن السوداني، وتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية، إضافة لأنها ناقشت السياسات المالية، والاستثمار في السودان".

ذكر البيان أن الأهداف العامة للرؤية تتضمن "وضع الأسس لتحول ديمقراطي، والتصدي للاحتياجات الاجتماعية الأساسية، وإقامة علاقات دولية متوازنة".

خلفيات

رئيس الوزراء السوداني شرع مؤخرا في مشاورات واسعة مع مكونات قوى الحرية والتغيير، للاطلاع علي رؤيتها بشأن حل القضايا المختلفة، إضافة إلى دراسة المعايير التي أجمع عليها وزراء الحكومة الانتقالية المتمثلة في الكفاءة والقدرة على التغيير.

بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وحكومة عبد الله حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.