مقتل 3 أطفال في غارات لطيران حفتر على العاصمة الليبية

قصف الطيران التابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر منزلا سكنيا في منطقة "الفرناج" بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 3 شقيقات على الأقل، وإصابة والديهم وانهيار منزلهم بالكامل.

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