قوات المعارضة السورية تسيطر على بلدات بالرقة وتهدد بالتقدم نحو منبج

تتواصل العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا لليوم السادس على التوالي، مع تحقيق الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المزيد من التقدم.

وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية

الجيش الوطني السوري (المعارضة) يعلن سيطرته على قرى "عين العروس والبديع وجاسم العلي وحمام التركمان وتل عنتر" في ريف الرقة الشمالي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تم قتل أكثر من 500 "إرهابي" في العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

أردوغان: عملية نبع السلام ستمتد من كوباني في الغرب إلى الحسكة في الشرق، بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية.

تركيا والمعارضة السورية ترسلان تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بعد إعلان الأكراد اتفاقهم مع النظام السوري لتسليمه مناطق حدودية.

التلفزيون الرسمي السوري: رفع علم النظام على مؤسسات حكومية في الحسكة والقامشلي شمال سوريا.

مراسل الجزيرة عن المعارضة السورية: قواتنا ستتقدم إلى مدينة منبج إذا دخلها النظام السوري.

ناشطون: مقتل وجرح مجموعة من الوحدات الكردية، إثر استهدافهم بالمدفعية التركية في قرية التوخار بريف منبج الشمالي.

وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية: القوات الأمريكية أخلت نقطة مراقبة لها جنوب عين العرب شمالي سوريا.

وسائل إعلام سورية: قوات النظام السوري قامت بتحريك وحداتها لمواجهة تركيا شمالي البلاد.

أ ف ب : باتت القوات التركية والفصائل السورية المعارضة، تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال شرق سوريا، ما يمهد لانتهاء المرحلة الأولى من هجومها ضد الوحدات الكردية.

تطورات نبع السلام وفق مراسل الجزيرة مباشر

أنظار تركيا تتجه نحو منبج وعين العرب في المرحلة القادمة من عملية نبع السلام.

تركيا تتحدث بوضوح عن ضرورة عودة أهالي منبج المهجرين لمدينتهم وأن يكونوا آمنين فيها.

تسعى تركيا لأن يكون حكم المدينة من خلال إدارة محلية مكونة من أهالي منبج.

تقول أنقرة إن الوحدات الكردية طردت أهالي المدينة وجعلتها خالية من سكانها وأدارتها بمنطق الميليشيات.

الوحدات الكردية توصلت مساء أمس لاتفاق مع النظام السوري يقضي بانسحاب الأكراد ودخول قوات الأسد، لكن على الأرض لم نشهد أياً من هذا.

كان هناك تحركات بسيطة من عناصر للنظام السوري بأسلحة خفيفة، ولم تنسحب الوحدات الكردية من أي منطقة.

ما أعلنته وكالة سانا عن رفع علم النظام في بعض المناطق اليوم الإثنين، غير صحيح وكانت الأعلام مرفوعة سابقاً وفق مصادر محلية من داخل تلك المناطق.

شهدت المناطق الحدودية داخل تركيا، هدوءاً وتوقفاً لسقوط القذائف بعد سيطرة الجيش التركي والمعارضة السورية على تل أبيض ورأس العين.

أمس الأحد كان يوماً مختلفاً وشهد تقدماً كبيراً للجيش التركي وفصائل المعارضة السورية.

أتم الجيشان أمس سيطرتهما بالكامل على تل أبيض ورأس العين وأحكما قطعهما لطريق "إم فور" الدولي الذي يربط البلدات الحدودية في الشمال السوري، ما يمنع وصول الأسلحة والإمدادات للوحدات الكردية.

أبرز التطورات السياسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: على دول حلف الناتو أن تواجه الإرهاب وأن تقف بجانبنا

أردوغان مخاطبا دول الناتو: هل ستقفون إلى جانب حليفكم في الناتو أم إلى جانب "الإرهابيين"؟ بالطبع لا يستطيعون الإجابة.

أردوغان: ميركل وجونسون قالا لي إنهما لا يعلمان حقيقة الوضع الذي تواجهه تركيا.

أردوغان: لا خلاف مع الولايات المتحدة بشأن منطقة منبج في شمال سوريا.

أردوغان: الشائعات كثيرة ولا خلاف مع روسيا بشأن منطقة عين العرب.

أردوغان: تركيا مستعدة لاتخاذ كافة التدابير مع الولايات المتحدة، حيال محتجزي تنظيم الدولة لدى الوحدات الكردية.

ردود فعل على العملية

وزير الخارجية الألماني: من المهم الإبقاء على حوار مع تركيا بشأن عمليتها العسكرية في سوريا حتى يمكن التأثير عليها.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: ندعو لعقد اجتماع دولي للنظر في التدخل التركي في سوريا وكيفية القضاء على تنظيم الدولة .

لو دريان : على الاتحاد الأوربي حظر صادرات الأسلحة لتركيا‭ ‬والدعوة لإنهاء الهجوم في سوريا.

السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز: أنقرة تنتظر وقوف العراق بجانب عملية "نبع السلام" للقضاء على "الإرهابيين"، وتأمين الحدود التركية مع سوريا.

فلسطينيون في غزة ينظمون وقفة تضامنية داعمة لتركيا في عمليتها العسكرية "نبع السلام"

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