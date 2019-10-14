رسميا: قيس سعيد رئيسا لتونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز المرشح قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على أكثر من 72 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.

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