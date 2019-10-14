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سياسة|تونس

رسميا: قيس سعيد رئيسا لتونس

قيس سعيد حصل على 72.71 % من أصوات الناخبين
قيس سعيد حصل على 72.71 % من أصوات الناخبين
14/10/2019

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز المرشح قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على أكثر من 72 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.

التفاصيل
  • متحدث باسم الهيئة أعلن في مؤتمر صحفي حصول قيس سعيد على 72.71 % من الأصوات.
  • المرشح المنافس نبيل القروي حصل على 27.29 % من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
  • القروي، مرشح حزب قلب تونس، أقر بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق، الإثنين، ووجه التهنئة إلى منافسه قيس سعيد، 61 عاما، بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
  • سعيد تصدر الترتيب في الجولة الأولى من الانتخابات بعد أن حصل على أكثر من 18 في المئة من أصوات الناخبين، تلاه القروي الذي حصل على أكثر من 15 في المئة من الأصوات.
  • كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في يوليو/ تموز الماضي، تسببت في تقديم الموعد إلى سبتمبر/ أيلول الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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