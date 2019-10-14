حاول حماية فتاة من التحرش فقُتل.. هذه حكاية "شهيد الشهامة" بمصر

رأى أحدهم يتحرش بفتاة فتدخل وعاتبه، فكان مصيره القتل. هذه باختصار حكاية الفتى محمود البنا الذي عُرف خلال الأيام الماضية في مصر بـ "شهيد الشهامة"، فما هي قصته؟
حسبي الله ونعم الوكيل 😔 #اعدام_راجح pic.twitter.com/JRTta3cvda
— Abdelsame Mekii 🙏🏻👨🏼🍳 (@AbdelsameMekii) October 12, 2019
#اعدام_راجح #راجح_قاتل
الناس زي كلها عشانك يا محمود ارتاح و حقك هيجي ان شاء الله pic.twitter.com/PR7E4naVGl
— UNBOTHERED Y (@AhmeedElmeshad) October 11, 2019
https://twitter.com/mohamedshosha67/status/1182768993892999170?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/A7med7afez3/status/1182726171345276928?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ElgindyRahma/status/1182722268134301696?ref_src=twsrc%5Etfw
أخر حاجه قالها "نا دافعت عن البنت علشان اعتبرتها اختى"❤ #راجح_قاتل #اعدام_راجح pic.twitter.com/r46ObhHiWD
— Abdelhalem Elbadawy (@3bdal7lim_m7mod) October 11, 2019
https://twitter.com/hlwsa0/status/1183539306276806657?ref_src=twsrc%5Etfw
القصاص القصاص #اعدام_راجح #اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/KfCr3q7SMx
— Shimaa Nasser (@ShimaaN00701789) October 11, 2019
ارتاح انت وحقك جاي.💔💔😢#اعدام_محمد_راجح #حق_محمود_لازم_يرجع pic.twitter.com/ifHr4IBF54
— Mostafa Abo Salem (@AboSalem774) October 13, 2019
https://twitter.com/Ziad_shoiap/status/1183217141312606209?ref_src=twsrc%5Etfw
محمود حقه هيضيع زي ما تسنيم حقها ضاع وهيلبسوها لواحد تاني#راجح_قاتل pic.twitter.com/pJnpH1qMNH
— N A D Y | نادي (@NaDybeh) October 10, 2019
#اعدام_محمد_راجح من قتل يقتل ولو بعد حين وانتا قولتها بنفسك ياقاتل لك مثل مافعلت يوما.. ارتاح يامحمود حقك ربنا مش هيضيعه pic.twitter.com/Fv1uGlAiYP
— Hana mohammed (@Hanamoh00658625) October 13, 2019
الاشكال دي بنقابلها يومياً سواء في الشارع او حتي في الجامعه ، هوا ده تمام كل عيل فاتح صدره ع الدنيا وفاهم انه بقا راجل وقله الادب وطوله اللسان هيا الي هتعمله بني ادم وتحسسه انه موجود
نفسي اشوف كل شخصيه وسخه شبهكوا واقفه نفس وقفتكوا دي عقبال حبل المشنقه#اعدام_راجح#راجح_قاتل pic.twitter.com/WEoYOiQlLG
— 𝒥ℐℳℳ𝒴 (@AhmeddJimmyy) October 11, 2019
وف كل مكان الناس هتطالب بحقك وحقك راجع بإذن الله .. #راجح_قاتل pic.twitter.com/gnOTIm4bNd
— 🦄 (@RehabReda410) October 10, 2019
اي جريمة حصلت وهتحصل ف السن دا الوباء دا (الشمام) السبب فيها بطريقة غير مباشرة #اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/fgKr8nH6ak
— Mohamed Samer (@Mohamed59392404) October 13, 2019
حتا تغفيلاتك حلوة يشهيد..💔#اعدام_محمد_راجح pic.twitter.com/jDgvgXjiJl
— black X6)💛' (@Gm1_koko) October 13, 2019