تونسيون يهتفون ضد السيسي خلال احتفالات بفوز قيس سعيد [فيديو]

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورًا من قلب احتفالات تونس أمس بفوز قيس سعيد برئاسة الجمهورية، ورصد الفيديو هتافات التونسيين ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ضد السيسي

آلاف التونسيين احتشدوا للاحتفال مساء أمس الأحد إثر انتهاء عملية الاقتراع وإعلان المرشح الرئاسي "قيس سعيد" فوزه بالانتخابات.

وفقًا للفيديو المتداول، فقد هتف التونسيون خلال الاحتفالات "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله".

سمية، نجلة رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، نشرت الفيديو على تويتر.

يشار إلى أن جماهير الرجاء البيضاوي المغربي رددت الهتاف ذاته في إحدى مباريات كرة القدم مع فريق مصري.

التونسيون يهتفون ضد السيسي خلال احتفالهم بفوز قيس سعيد وهزيمة القروي، pic.twitter.com/QlAlYwHuDA — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) October 14, 2019

فوز قيس سعيّد