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سياسة

تونسيون يهتفون ضد السيسي خلال احتفالات بفوز قيس سعيد [فيديو]

14/10/2019

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورًا من قلب احتفالات تونس أمس بفوز قيس سعيد برئاسة الجمهورية، ورصد الفيديو هتافات التونسيين ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ضد السيسي
  • آلاف التونسيين احتشدوا للاحتفال مساء أمس الأحد إثر انتهاء عملية الاقتراع وإعلان المرشح الرئاسي "قيس سعيد" فوزه بالانتخابات.
  • وفقًا للفيديو المتداول، فقد هتف التونسيون خلال الاحتفالات "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله".
  • سمية، نجلة رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، نشرت الفيديو على تويتر.
  • يشار إلى أن جماهير الرجاء البيضاوي المغربي رددت الهتاف ذاته في إحدى مباريات كرة القدم مع فريق مصري.

فوز قيس سعيّد
  • أمس الأحد، كان يومًا حاسمًا في الانتخابات الرئاسية التونسية، وأعلن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد فوزه برئاسة البلاد، على منافسه رجل الأعمال نبيل قروي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة بينهما خلال الأيام الماضية.
  • في الدورة الرئاسية الأولى تنافس 26 مرشحًا بينهم عدد من الساسة الأقوى نفوذًا في البلاد، وكانت بمثابة زلزال انتخابي، إذ صعد قيس والقروي إلى جولة الإعادة.
  • مراقبون عللوا هزيمة مرشحين من رؤساء حكومات ووزراء وحتى من رئيس دولة سابق بردة فعل التونسيين تجاه السلطات الحاكمة التي لم تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم والذي أفرز احتقانًا اجتماعيًا تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف + مواقع التواصل
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