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سياسة|تركيا

تركيا تتهم الأكراد بإطلاق سراح معتقلي تنظيم الدولة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
14/10/2019

اتهمت تركيا الاثنين القوات الكردية بتعمد إطلاق سراح معتقلي "تنظيم الدولة" المحتجزين في سجن في بلدة تل أبيض السورية الحدودية.

التفاصيل
  • مسؤول تركي كبير في الحكومة: وحدات حماية الشعب الكردية "أطلقت سراح سجناء تنظيم الدولة لنشر الفوضى في المنطقة".
  • وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "يوجد سجن واحد فقط لتنظيم الدولة في منطقة عملياتنا، وقد رأينا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد أخلته".
  • أكار: توجد صور وأفلام تكشف ذلك.    
  • وكانت حكومات غربية عبرت عن قلقها من أن تؤدي عملية تركيا ضد القوات الكردية في شمال سوريا إلى فرار مسلحي تنظيم الدولة من مراكز الاعتقال في المنطقة.
  • وأعلنت القوات الكردية الأحد أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة فروا من مخيم في عين عيسى بسبب القصف التركي وأن خمسة مسلحين فروا من سجن آخر الجمعة.
  • ولكن أقاربهم في فرنسا قالوا لوكالة فرانس برس إن حراس المخيم الأكراد أجبروا النساء والأطفال على الخروج من المخيم.
  • وذكرت والدة امرأة عمرها 24 عاما محتجزة في المخيم مع طفلها منذ 18 شهرا "اليوم (الأحد) فتح الحراس الأكراد الأبواب للنساء الأجنبيات وطلبوا منهن مغادرة المخيم".
  • وفي وقت سابق انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير "المضللة" بأن الهجوم التركي ضد القوات الكردية أتاح فرار مسلحي تنظيم الدولة.
  • أردوغان: "هذه معلومات مضللة تهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة أو الغرب".
ترمب يؤكد
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: القوات التي يقودها الأكراد ربما تطلق عمدا سراح مسلحين محتجزين من تنظيم الدولة لدفع القوات الأمريكية إلى العودة للمنطقة.
  • ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر: الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل.
  • ترمب: من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوربية التي ينحدر منها الكثيرون احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة.
  • وبدأ الهجوم التركي بعد قرار ترمب سحب القوات الأمريكية الباقية في شمال سوريا وقوامها ألف جندي، في خطوة أدانها منتقدون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء.
  • وهدد ترمب في التغريدات التي نشرها صباح اليوم الإثنين "بعقوبات كبيرة" على تركيا.
  • وأعلنت إدارة ترمب يوم الجمعة أنها ستعد عقوبات على تركيا، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يجري إخطار البنوك.
  • لكن ترمب وإدارته لم يقدما تفاصيل عن العقوبات المحتملة أو ما الذي يجعلها تدخل حيز التطبيق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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