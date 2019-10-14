اليوم السادس: آخر تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا

أعلن النظام السوري، اليوم الإثنين، أن قواته دخلت مدينة منبج شرق الفرات بشمالي سوريا، وذلك استباقا لتقدم المعارضة المسلحة السورية والجيش التركي نحو المدينة وريفها.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن "وحدات من الجيش العربي السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية، الإثنين، مقتل 560 شخصا من المقاتلين الأكراد خلال عملية "نبع السلام"، شرقي نهر الفرات في سوريا.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية:

التطورات الميدانية

الرئيس التركي: تم قتل أكثر من 500 "إرهابي" في العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

مراسل الجزيرة: المعارضة السورية تعلن السيطرة على أولى القرى في محيط منبج بريف حلب.

مراسل الجزيرة: غارات جوية تركية وقصف مدفعي تمهيدا للتقدم البري باتجاه مدينة منبج.

قيادي محلي لوكالة فرانس برس: قوات النظام السوري دخلت مدينة منبج وانتشرت على خطوط الجبهة.

قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية: علينا الاختيار بين تقديم التنازلات وبين تعريض شعبنا للإبادة وسنختار الحياة.

قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية: ندرك أنه يتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة لموسكو و (رئيس النظام السوري) بشار الأسد.

قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية: قدم لنا الروس والنظام السوري اقتراحات قادرة على إنقاذ حياة الملايين.

المتحدث باسم الجيش الوطني السوري: المناطق التي يتم تطهيرها من "الإرهابيين"، ستنتقل إلى إدارات مدنية بعد العملية.

الجيش الوطني السوري يعلن رفع علمه على سارية عالية، في مدينة تل أبيض، عقب تحريرها، وإنزاله علم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

صورة بثتها وكالة سانا لقوات النظام السوري وهي تدخل اليوم مناطق في محافظة الحسكة (الأوربية)

التطورات السياسية

وزارة الخارجية التركية: ندين ونرفض جميع مناشدات وقرارات الاتحاد الأوربي بشأن سوريا.

وزارة الخارجية التركية: سنراجع تعاوننا مع الاتحاد الأوربي في بعض المجالات بسبب موقفه غير القانوني والمنحاز.

الاتحاد الأوربي يدين العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ويدعو إلى وقفها فورا.

الكرملين: العملية العسكرية التركية لا تتطابق تماما مع موقف روسيا المتعلق بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي: القوات الأمريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بمغادرة البلاد.

مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية: باريس قد تسحب قواتها من التحالف الدولي بسوريا بعد قرار ترمب سحب قوات بلاده.

متظاهرون يحملون الأعلام الكردية والإسرائيلية خلال مظاهرة اليوم ضد العملية العسكرية التركية في سوريا في برلين (رويترز)

أردوغان: لن يؤثر فينا كلام الجامعة العربية فأين كانوا عندما هرب السوريون؟ ومن الذي فتح أبوابه للاجئين؟

الرئيس الإيراني حسن روحاني: نأمل من تركيا وقف عملياتها في شمال سوريا والتركيز على دعم محاربة الإرهاب وإجراء الانتخابات.

روحاني: نأمل أن ينتهي التدخل التركي في شمال سوريا برحيل الأمريكيين وهو ما لم يحصل حتى الآن وهذا غير جيد.

روحاني: أكدت للرئيس أردوغان أن الخيار الأفضل للتعامل مع مخاوف تركيا هو انتشار الجيش السوري على الحدود.

روحاني: نتفهم أن لدى تركيا مخاوف أمنية خاصة بها لكن لا نقبل الطريقة التي تتصرف بها في شمال سوريا.

وزير الدفاع التركي: وحدات حماية الشعب الكردية هي التي أطلقت عناصر تنظيم الدولة من السجون شمالي سوريا.

وزير الدفاع التركي: لا نقاتل وحدات حماية الشعب الكردية فقط بل نقاتل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: كانت لدى أوربا فرصة لأخذ عناصر تنظيم الدولة الأوربيين المعتقلين لكنها لم ترغب في تحمل تبعات ذلك.

ترمب: المقاتلون الأكراد شمالي سوريا ربما يكونون بالفعل من يطلقون سراح مقاتلي تنظيم الدولة لدفعنا إلى التدخل.