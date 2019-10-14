اليمن: الإمارات تسلم مواقع في عدن إلى قوات سعودية

سلمت الإمارات عدة مواقع مهمة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، إلى قوات سعودية.

التفاصيل

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر أمني في جنوب اليمن قوله إن "الإمارات سحبت قواتها من قاعدة العند الجوية في لحج، ومن مطار عدن وميناء الزيت التابع لمصفاة عدن، وسلمت مواقعها لقوات سعودية".

المصدر أضاف أن قوات سعودية دخلت إلى المطار، الإثنين، بعد أن خرج منه الإماراتيون الأحد.

المصدر قال إنه تم تسليم بعض المواقع إلى قوات من السودان، الدولة العضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.

وكالة رويترز نقلت عن مصدرين أن قائدا سعوديا تسلم رسميا المهام في المدينة الأسبوع الماضي، ما يسمح له بالإشراف على الأمن في المدينة وضواحيها.

المصادر قالت إن السعودية نشرت الأسبوع الماضي المزيد من القوات لتحل محل القوات الإماراتية في المدينة.

الأسبوع الماضي بدأت الإمارات، شريكة الرياض الرئيسية في التحالف، في سحب قواتها من عدن فيما بدا أنها خطوة لتمهيد الطريق أمام اتفاق لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض والمجلس الانتقالي الجنوبي.

لم يرد متحدث باسم التحالف ولا الحكومة الإماراتية بعد على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الأنباء.

خلفيات