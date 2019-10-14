الاحتلال يعتقل مسؤولين بالقدس ويخلي مصلى باب الرحمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث، ومدير جهاز الأمن الوقائي العميد سعيد عطاري، وآخرين، كما قامت بإخلاء مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى.
الاعتقال مجددا
محافظ القدس:
- أمس الأحد، أصدر المحافظ غيث بيانًا رد فيه على تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بتصعيد حملات الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى من قبل المتطرفين اليهود خلال فترة الأعياد اليهودية، والتي وصفها محافظ القدس بـ "الخطيرة وغير المسؤولة وتقود المنطقة الى صراع ديني لا يحمد عقباه.
- غيث أوضح في بيانه، أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد القدس وتغيير معالمها ومصادرة مزيد من الأراضي في عموم أنحاء الضفة الغربية وهدم المنشآت الفلسطينية، يأتي في سياق تكريس احتلالها العسكري والاستعماري الاستيطاني وبشكل متسارع من أجل منع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
مدير الأمن الوقائي:
- في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مدير جهاز الأمن الوقائي في القدس المحتلة العميد سعيد عطاري وخمسة شبان آخرين من باحات المسجد الأقصى المبارك.
- شهود عيان أكدوا أن عناصر شرطة الاحتلال اقتادوا المعتقلين الستة إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.
إخلاء "باب الرحمة"
- في القدس أيضًا، أخلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، منذ صباح اليوم، المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.
- دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس، قالت إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال.
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، استنكرت إقدام سلطات الاحتلال اليوم على إخراج المصلين من ساحات مصلى باب الرحمة الذي يستهدف بشدة في محاولة من قبل الاحتلال لمعاودة إغلاقه بعدما نجح المقدسيون من إعادة فتحه والصلاة فيه.
- وكيل الوزارة حسام أبو الرب قال في بيان: هذه الاقتحامات وازدياد وتيرتها تتزامن مع تصريحات" أردان" البغيضة والمرفوضة والتي تدعو لتغيير الطابع في المسجد الأقصى.
البيان: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتنفيذ مخططاته، كذريعة لتكثيف الاقتحامات للأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه.
- البيان: ما يجري تجاه المسجد الأقصى وأركانه،يتطلب دورًا عربيًا وإسلاميًا للتحرك العاجل، من أجل حمايته.
اقتحامات في نابلس والأغوار
- قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عشرات المنازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة المحتلة.
- رئيس البلدية محمد عازم، قال إن قوات الاحتلال هددت بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك في التصدي لاقتحام المستوطنين لإقامة احتفالات بمناسبة الأعياد اليهودية.
- عازم: جيش الاحتلال يقتحم البلدة يوميًا في محاولة لوقف تنفيذ مشروع البيدر السياحي، بحجة إعاقته لدخول المستوطنين إلى الموقع الأثري المزمع إقامة احتفالاتهم فيه، و إغلاقه أمام الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إليه.
- في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وشرعت بعمليات تفتيش لمخيمات المواطنين دون معرفة الأسباب.
- يشار إلى أن جنود الاحتلال ينفذون اقتحامات شبه يومية لمضارب البدو ومخيمات المواطنين ويقيدون حريتهم في الحركة، وفي استخدام المراعي في المنطقة بهدف دفعهم إلى الرحيل.