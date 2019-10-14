الأمم المتحدة: العالم يخسر غذاء قيمته 400 مليار دولار سنويا

قال تقرير للأمم المتحدة إن العالم يخسر سنويا ما قيمته 400 مليار دولار من الغذاء حتى من قبل أن يصل إلى المتاجر.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" قالت في تقرير إن نحو 14٪ من الغذاء الذي ينتجه العالم يضيع سنويا، وفقا لبيانات العام 2016.

أبرز ما جاء في التقرير:

أغلب هذه النسبة يجري إهدارها في وسط وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية وأوربا.

يمكن خفض نسبة الغذاء المهدر عبر ظروف تخزين أكثر برودة وبنية تحتية أفضل.

يساهم الغذاء المهدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يجري إهدار هذه الكمية الهائلة من الغذاء بينما يعاني أكثر من 820 مليون شخص من الجوع يوميا.

المستهلكون يبددون أيضا كميات ضخمة من الغذاء.

ما يصل إلى 37٪ من المنتجات الحيوانية و20٪ من الفواكه والخضراوات قد يتعرض للإهدار بعد شرائه.

الدول الغنية لديها مستويات أعلى من إهدار الغذاء بسبب محدودية مدة الصلاحية أو سوء تخطيط المستهلك، في حين أن الدول الأكثر فقرا تعاني أكثر من قضايا المناخ والبنية التحتية.

تعهد قادة العالم بخفض نسبة الغذاء المهدر إلى النصف بحلول العام 2060.

شو دونيو، المدير العام لمنظمة فاو: "فقدان الغذاء يعني وجود ضغط لا لزوم له على البيئة والموارد الطبيعية التي استخدمت لإنتاجها في المقام الأول. هذا يعني بالضرورة أن موارد الأرض والمياه قد أُهدرت، في حين نتج التلوث وغازات الاحتباس الحراري من دون أي هدف".

حلول ممكنة: