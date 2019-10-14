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سياسة

إيران تنشر صورا لناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة السعودية

صور تظهر آثار الضرر بناقلة النفط الإيرانية قبالة السعودية
صور تظهر آثار الضرر بناقلة النفط الإيرانية قبالة السعودية
14/10/2019

نشرت إيران، الإثنين، صورًا تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.

الناقلة "سابيتي"
  • طهران تقول إن الناقلة "سابيتي" التي كانت ترفع العلم الإيراني تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، الجمعة.
  • هذه أول سفينة إيرانية يتم استهدافها منذ سلسلة هجمات طالت سفنًا في الخليج واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
  • تاريخ الصور التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، يعود إلى الأحد وتظهر ثقبين في الجانب الأيمن من السفينة فوق سطح الماء.
  • الهجوم تسبب بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.
سلسلة هجمات
  • جاء الحادث عقب سلسلة هجمات غامضة في مايو/آيار ويونيو/حزيران، استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات في سبتمبر/ أيلول.
  • واشنطن اتهمت طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.
  • إيران أفادت بأن الهجوم "الجبان" على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد بعد الوقوف على الحقائق.
  • لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.
  • السعودية قالت إنها كانت مستعدة لمساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر.
  • كان الأسطول الخامس الأمريكي الذي يعمل في المنطقة قد قال إنه سمع بالأنباء المتعلقة بالهجوم المفترض على الناقلة الإيرانية، مضيفًا أنه ليس لديه المزيد من المعلومات.

 

 

 

 

 

صورالناقلة الإيرانية (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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