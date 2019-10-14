إيران تنشر صورا لناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة السعودية

نشرت إيران، الإثنين، صورًا تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.
الناقلة "سابيتي"
- طهران تقول إن الناقلة "سابيتي" التي كانت ترفع العلم الإيراني تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، الجمعة.
- هذه أول سفينة إيرانية يتم استهدافها منذ سلسلة هجمات طالت سفنًا في الخليج واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
- تاريخ الصور التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، يعود إلى الأحد وتظهر ثقبين في الجانب الأيمن من السفينة فوق سطح الماء.
- الهجوم تسبب بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.
سلسلة هجمات
- جاء الحادث عقب سلسلة هجمات غامضة في مايو/آيار ويونيو/حزيران، استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات في سبتمبر/ أيلول.
- واشنطن اتهمت طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.
- إيران أفادت بأن الهجوم "الجبان" على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد بعد الوقوف على الحقائق.
- لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.
- السعودية قالت إنها كانت مستعدة لمساعدة ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر.
- كان الأسطول الخامس الأمريكي الذي يعمل في المنطقة قد قال إنه سمع بالأنباء المتعلقة بالهجوم المفترض على الناقلة الإيرانية، مضيفًا أنه ليس لديه المزيد من المعلومات.