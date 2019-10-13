مصر.. اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح ومراسل أسوشيتد برس

اعتقلت قوات الأمن المصرية، مساء السبت، الناشطة إسراء عبد الفتاح حسبما أعلن مرافقون لها قالوا إنه تم اختطافها من الشارع، كما اعتقلت مصطفى الخطيب مراسل أسوشيتد برس من منزله بالقاهرة.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، عمرو بدر، خبر الاعتقال، وعلّق فجر الأحد على فيسبوك، قائلًا إن "الإصلاح بدأ بخطف الزميلة إسراء عبد الفتاح بشكل مرعب وفج ومن غير سبب، وبالقبض على الزميل مصطفى الخطيب مراسل

أسوشيتد برس في مصر من بيته".

"اختطاف" إسراء

قال الصحفي محمد صلاح، إنه كان بصحبة إسراء عبد الفتاح، بعدما تقابلا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وبعد نصف ساعة من تحركهما شاهد سيارتين بهما رجال يرتدون زيًا مدنيًا، ويحملون أسلحة نارية وأجهزة لاسلكي، يعترضون سيارتها.

تم اقتياد إسراء في إحدى السيارتين، واقتادوه هو الآخر في سيارة أخرى، وعصبوا عينيه واعتدوا عليه بالضرب، ثم ألقوه بعد ساعة من السيارة على طريق سريع.

صلاح قال إنه حتى اللحظة لم يعرف مصير إسراء، وأطلق وسم #اسراء_عبد_الفتاح_فين.

إسراء عبد الفتاح، صحفية مصرية وناشطة سياسية وحقوقية، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل، واعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي واحدة من الناشطين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي.

اعتقال الخطيب

في سياق متصل، أفاد صحفيون باعتقال الأمن المصري لمصطفى الخطيب، أحد مراسلي وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية من منزله غربي القاهرة، مساء السبت، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

كانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نشرت خبرًا مفصلًا عن مغادرة 8 طلبة من جامعة إدنبرة البريطانية مصر، وإنهاء فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم في منتصف المدة، بعد إيقاف طالبين بريطانيين من قبل أجهزة الأمن المصرية.

خلفيات

قبل نحو أسبوعين، أعادت السلطات المصرية اعتقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، نجل الحقوقي البارز الراحل أحمد سيف الإسلام، بعد أن قضى 5 سنوات في السجن من قبل.

قبل يومين، قالت أسرة علاء عبد الفتاح إنه يتعرض للتعذيب داخل محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة، وهو ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه، عبر وسم "#FreeAlaa" الذي تصدر لفترة مواقع التواصل.

مصر تشهد هذه الأيام موجة اعتقالات بحق ناشطين وصحفيين، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي للتظاهر والمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

محمد علي كان قد بث سلسلة مقاطع مصورة، اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

جميل آوي جو إن عمرو اديب يتكلم عن حريات ومعارضة تعمل من داخل الوطن وبعديها يخطفوا اسراء عبد الفتاح ويحبسوا قبلها علاء عبد الفتاح وقبله يخطفوا ماهينور!

وطبعًا وضع الاخوان زي ما هو في السجون!؟

احلى حريات ديه ولا ايه؟! 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ — Dina 🇦🇹⚜️ دينا (@Dina_2096) October 13, 2019

The activist Esraa Abdel Fattah has been abducted by security men in civilian clothes. The reasons for her arrest or the place of detention are unknown. #اسراء_عبد_الفتاح_فين pic.twitter.com/pwpFlqgTRZ — Freedom (@freedom202010) October 12, 2019

Egyptian Activist Esraa Abdel Fattah @Esraa2008 was Kidnapped from the street on Saturday evening, October 13th 2019.!#Where_is_esraa#اسراء_عبد_الفتاح_فين pic.twitter.com/9dZPQ9VjeH — Assem Elbaradei (@Assem_Elbaradei) October 13, 2019