مصر.. اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح ومراسل أسوشيتد برس

اعتقلت قوات الأمن المصرية، مساء السبت، الناشطة إسراء عبد الفتاح حسبما أعلن مرافقون لها قالوا إنه تم اختطافها من الشارع، كما اعتقلت مصطفى الخطيب مراسل أسوشيتد برس من منزله بالقاهرة.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، عمرو بدر، خبر الاعتقال، وعلّق فجر الأحد على فيسبوك، قائلًا إن "الإصلاح بدأ بخطف الزميلة إسراء عبد الفتاح بشكل مرعب وفج ومن غير سبب، وبالقبض على الزميل مصطفى الخطيب مراسل
أسوشيتد برس في مصر من بيته".
جميل آوي جو إن عمرو اديب يتكلم عن حريات ومعارضة تعمل من داخل الوطن وبعديها يخطفوا اسراء عبد الفتاح ويحبسوا قبلها علاء عبد الفتاح وقبله يخطفوا ماهينور!
وطبعًا وضع الاخوان زي ما هو في السجون!؟
احلى حريات ديه ولا ايه؟! 🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️
— Dina 🇦🇹⚜️ دينا (@Dina_2096) October 13, 2019
The activist Esraa Abdel Fattah has been abducted by security men in civilian clothes. The reasons for her arrest or the place of detention are unknown. #اسراء_عبد_الفتاح_فين pic.twitter.com/pwpFlqgTRZ
— Freedom (@freedom202010) October 12, 2019
Egyptian Activist Esraa Abdel Fattah @Esraa2008 was Kidnapped from the street on Saturday evening, October 13th 2019.!#Where_is_esraa#اسراء_عبد_الفتاح_فين pic.twitter.com/9dZPQ9VjeH
— Assem Elbaradei (@Assem_Elbaradei) October 13, 2019
دي حتى اسراء اعتزلت السياسه #اسراء_عبد_الفتاح_فين
— Amani (@Amani207) October 12, 2019