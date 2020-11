مصر.. اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح ومراسل أسوشيتد برس

اعتقلت قوات الأمن المصرية، مساء السبت، الناشطة إسراء عبد الفتاح حسبما أعلن مرافقون لها قالوا إنه تم اختطافها من الشارع، كما اعتقلت مصطفى الخطيب مراسل أسوشيتد برس من منزله بالقاهرة.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، عمرو بدر، خبر الاعتقال، وعلّق فجر الأحد على فيسبوك، قائلًا إن "الإصلاح بدأ بخطف الزميلة إسراء عبد الفتاح بشكل مرعب وفج ومن غير سبب، وبالقبض على الزميل مصطفى الخطيب مراسل

أسوشيتد برس في مصر من بيته".

The activist Esraa Abdel Fattah has been abducted by security men in civilian clothes. The reasons for her arrest or the place of detention are unknown. #اسراء_عبد_الفتاح_فين pic.twitter.com/pwpFlqgTRZ

