مصر: أبلغنا ألمانيا وإيطاليا والصين استياءنا من عمل شركاتها في سد النهضة

أبلغت مصر، الأحد، كلًا من ألمانيا وإيطاليا والصين استياءها من استمرار شركات تابعة لتك الدول بالعمل في سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.

وقالت الخارجية المصرية في بيان:

عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، حمدي سند لوزا، اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة.

أعرب نائب وزير الخارجية عن استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر. ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

نائب وزير الخارجية أوضح أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.

أكد نائب وزير الخارجية ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.

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