قيس سعيّد يعلن فوزه برئاسة تونس

أعلن قيس سعيد، الأحد فوزه بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسية التونسية متفوقا على منافسه نبيل القروي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد أمام تجمع من أنصاره، بعد مؤشرات أولية تفيد بتقدمه في الانتخابات.

وقالت وكالة أمرود لسبر الآراء (خاصة) إن سعيد حصل على 72.53% من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل القروي على 27.47 %.

وتداولت عدة قنوات ومواقع أخبارية محلية هذه النتائج التي أعلنها مدير مؤسسة أمرود كونسلتينغ "نبيل بالعم" للقناة التاسعة الخاصة.

فيما قالت مؤسسة سيغما غونساب لسبر الآراء، إن سعيد فاز بنسبة 76.9% مقابل 23.1% لنبيل القروي.

من جانبها، هنأت حركة النهضة قيس سعيد "إثر فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب النتائج الأولية" وفقا لما نشرته على صفحتها في فيسبوك.

ودعت الحركة أنصارها للاحتفال مع الشعب التونسي في شوارع العاصمة بنتيجة الانتخابات.

وتجّمع مواطنون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية للاحتفال بعد أن أعلن قيس سعيد فوزه بالرئاسة.

أبرز تصريحات قيس سعيد

أشكر الشعب التونسي المتشوق للحرية.

سأعمل على أن يطبق القانون التونسي على الجميع وأولهم أنا.

زيارتي الأولى ستكون للجزائر.

سنقرر خطواتنا التالية بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.

الشعب التونسي يدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة يستلهم منها الآخرون العبر.

انتهى عهد الوصاية ومشروعنا يقوم على الحرية.

سنعمل على دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

إرادة الشعب التونسي سترتقي إلى مستوى القرار.

الشعب التونسي أبهر العالم وليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة بكل صدق وإخلاص.

علاقاتنا الداخلية ستبنى على أساس الثقة وسنعمل في إطار الدستور.

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