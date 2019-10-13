قوات "نبع السلام" تسيطر على تل أبيض.. وأردوغان يكشف تفاصيل الخطة التركية
13/10/2019
سيطر الجيش التركي والجيش الوطني التابع للمعارضة السورية على مدينة تل أبيض الحدودية، شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام".
التفاصيل
الجيش الوطني مدعوما بالجيش التركي تقدم صباح اليوم من الجهة الغربية لمدينة تل أبيض، ليتكمن خلال ساعات من السيطرة على المدينة.
تجري حالياً اشتباكات مع عدد قليل من المسلحين الأكراد داخل المدينة.
وحدات حماية الشعب الكردية كانت سيطرت على المدينة تل أبيض عام 2015 بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على الطريق الدولي (إم 4)، الواصل بين منبج والقامشلي، بعد النزول إلى عمق 30-35 كيلومترا شرق نهر الفرات، وفقا لبيان نشرته الوزارة.
مراسل الجزيرة: قوات المعارضة السورية تعلن سيطرتها على بلدة المبروكة ومخيمها شرق تل أبيض.
أعلنت وكالة الأناضول استسلام 24 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية للجيش التركي.
قالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية، الأحد أن بعض مسلحي الوحدات الكردية بدأوا بالفرار، مع التقدم المستمر للقوات المسلحة التركية، في منطقة العملية.
خريطة العمليات
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه تمت السيطرة على 109 كم مربع حتى الآن خلال عملية "نبع السلام".
أبرز تصريحات أردوغان خلال لقاء مع وسائل الإعلام
التوغل التركي في سوريا سيمتد من كوباني في الغرب إلى الحسكة في الشرق بعمق حوالي 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.
ركزنا أولاً على المنطقة التي يبلغ طولها 120 كيلومتراً بين رأس العين وتل أبيض. ومن ثم سنقسم "الممر الإرهابي" البالغ طوله 480 كيلومتراً من المنتصف. بعد ذلك سنسيطر على الحسكة من جانب وعين العرب (كوباني) في الجانب الآخر ونكمل العملية.
القوات المشاركة في العملية العسكرية سيطرت على مركز مدينة "رأس العين"، و4 قرى حول المدينة، بالإضافة إلى 17 قرية حول مدينة تل أبيض.
المهم أن تتم العملية بأقل قدر من الخسائر والآلام.
مناطق سكنية في ولايات "شانلي أورفة" و"ماردين" و"شرناق" و"غازي عنتاب"، تعرضت إلى 652 هجوما بالهاون والقذائف الصاروخية حتى الآن.
قتل 18 من المواطنين، قسم كبير منهم أطفال، وأصيب 147 في الهجمات على المدن التركية الحدودية مع سوريا.
عدد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تم تحييدهم في إطار العملية، بلغ 490 شخصا، بينهم 440 قتيلا، و26 مصابا، و24 سلموا أنفسهم.