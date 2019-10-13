قوات "نبع السلام" تسيطر على تل أبيض.. وأردوغان يكشف تفاصيل الخطة التركية

سيطر الجيش التركي والجيش الوطني التابع للمعارضة السورية على مدينة تل أبيض الحدودية، شمالي سوريا، ضمن عملية "نبع السلام".

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الجيش الوطني مدعوما بالجيش التركي تقدم صباح اليوم من الجهة الغربية لمدينة تل أبيض، ليتكمن خلال ساعات من السيطرة على المدينة.

تجري حالياً اشتباكات مع عدد قليل من المسلحين الأكراد داخل المدينة.

وحدات حماية الشعب الكردية كانت سيطرت على المدينة تل أبيض عام 2015 بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على الطريق الدولي (إم 4)، الواصل بين منبج والقامشلي، بعد النزول إلى عمق 30-35 كيلومترا شرق نهر الفرات، وفقا لبيان نشرته الوزارة.

مراسل الجزيرة: قوات المعارضة السورية تعلن سيطرتها على بلدة المبروكة ومخيمها شرق تل أبيض.

أعلنت وكالة الأناضول استسلام 24 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية للجيش التركي.

قالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية، الأحد أن بعض مسلحي الوحدات الكردية بدأوا بالفرار، مع التقدم المستمر للقوات المسلحة التركية، في منطقة العملية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

خريطة العمليات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه تمت السيطرة على 109 كم مربع حتى الآن خلال عملية "نبع السلام".

أبرز تصريحات أردوغان خلال لقاء مع وسائل الإعلام