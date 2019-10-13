صحيفة أمريكية: طالبان وواشنطن تبحثان استئناف محادثات السلام

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين وممثلين عن حركة طالبان الأفغانية، بدأوا التواصل بهدف استئناف محادثات السلام بشأن أفغانستان، بعد نحو شهر من انهيارها.

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