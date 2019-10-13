صحيفة أمريكية: طالبان وواشنطن تبحثان استئناف محادثات السلام

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين وممثلين عن حركة طالبان الأفغانية، بدأوا التواصل بهدف استئناف محادثات السلام بشأن أفغانستان، بعد نحو شهر من انهيارها.
التفاصيل
- الصحيفة نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة (لم تسمها) قولها إن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اجتمع مع ممثلين من طالبان في باكستان في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
- الصحيفة نقلت عن المصادر أن الاجتماعات تطرّقت إلى تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تشمل تبادل سجناء محتمل، والحد من العنف.
- المصادر قالت للصحيفة إن تبادل السجناء ربما يفسح المجال لإطلاق سراح أنس حقاني، وهو عضو بارز في شبكة "حقاني"، الجماعة المرتبطة بحركة طالبان، التي ستطلق بدورها سراح أستاذين، أحدهما أمريكي والآخر أسترالي، احتجزا بعد التدريس في الجامعة الأمريكية بأفغانستان في العام 2016.
- سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان قال للصحيفة إن الحركة مستعدة لتوقيع الاتفاق، الذي كانت تتمحور حوله محادثات السلام السابقة.
- شاهين: الصيغة النهائية للاتفاق إلى جانب مرفقاته وضعت بعد مناقشات طويلة، وأصبحت الآن جاهزة للتوقيع.
- شاهين: في الوقت الراهن يتوقف الأمر على الولايات المتحدة، سواء كانت تريد حل القضية بالسبل السلمية أم العسكرية.
- الصحيفة أوضحت أنه بموجب الاتفاقية، ستقوم الولايات المتحدة بسحب نحو 5 آلاف جندي من أفغانستان في غضون 135 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يتم سحب قوات أخرى بعد عام، بينما توافق طالبان على قطع العلاقات مع "القاعدة".
- في 7 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترمب وقف المفاوضات مع طالبان، بالرغم من أنها أحرزت تقدما كبيرا، وذلك بعد هجوم نفذته الحركة في أفغانستان أوقع ضحايا بينهم جندي أمريكي.