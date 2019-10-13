روحاني لعمران خان: إيران سترد على أي مقترح للحوار بإيجابية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه يأمل استضافة إيران والسعودية في إسلام آباد لحل الخلافات بينهما، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيرد على أي مقترح للحوار بإيجابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في طهران اليوم الأحد، وقال روحاني إنه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني ملفات المنطقة "وأكدنا على ضرورة استقرارها".

مقترح الحوار

أبرز تصريحات عمران خان:

تحركنا هو مبادرة خاصة لتسهيل العلاقات بين إيران والسعودية وليس للوساطة.

لا نريد حربا بين السعودية وإيران ونؤمن بأن الخلاف بينهما يمكن حله عبر الحوار.

نأمل أن نستضيف إيران والسعودية في إسلام اباد لحل الخلافات بينهما.

لا نريد أن نرى أي صراع بين السعودية وإيران أو أي صراع جديد في هذه المنطقة.

السبب الرئيسي لزيارتي هو العمل للحد من التوتر في المنطقة ولا نحتاج إلى أزمة أخرى بها.

أبرز ما قاله روحاني:

سنرد على أي مقترح للحوار بإيجابية.

بحثنا مع رئيس الوزراء الباكستاني ملفات المنطقة وأكدنا ضرورة استقرارها.

نرحب بأي جهود لرئيس الوزراء الباكستاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحل لإنهاء الصراع في المنطقة هو الحوار بين دولها ووقف الحرب في اليمن.

أي دولة تعتقد أنها قادرة على استهداف المنطقة دون رد فهي مخطئة.

زيارة سرية

نقلت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية، عن مصادر في حكومة إسلام آباد القول إن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني المزمعة لإيران والسعودية، سبقتها زيارة سرية مهمة لمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى إلى كلا البلدين.

المصادر أوضحت أن مسؤولين باكستانيين كبارا زاروا الشهر الماضي كلا من الرياض وطهران، وأنهم ناقشوا الأزمة القائمة بين السعودية وإيران مع مسؤولين في كلا البلدين.

الصحيفة ذكرت أن عمران خان قرر القيام بزيارة إلى طهران والرياض، بعد أن وجد المسؤولون الباكستانيون تجاوبًا من طهران والرياض للتوصل إلى حل وإنهاء الصراع القائم بين الدولتين.

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