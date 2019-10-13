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سياسة|إيران

خامنئي: لن نبدأ الحرب وأي معتد علينا سيندم

خامنئي (يمين) مستقبلا عمران خان
خامنئي (يمين) مستقبلا عمران خان
13/10/2019

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن بلاده لن تبدأ الحرب، لكن "إذا شن أي أحد حربا عليها، فلا شك أنه سيندم".

التفاصيل
  • خامنئي أعرب، خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن أسفه "للدور الهدام لبعض دول المنطقة في دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وإثارة الحرب وإراقة الدماء في اليمن".
  • خامنئي أضاف أنه ليست لدى إيران دوافع لمعاداة هذه الدول، "لكنها واقعة تحت هيمنة الولايات المتحدة وتعمل وفقا لإرادتها ضد إيران".
  • خامنئي قال إن بلاده "قدمت منذ فترة طويلة مبادرة من أربع نقاط لإنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أنه إذا انتهت هذه الحرب بشكل صائب، يمكن أن تكون لذلك آثار إيجابية في المنطقة".
مبادرة
  • الرئيس الإيراني حسن روحاني قال لدى استقباله عمران خان في وقت سابق إن بلاده سترد على أي مقترح للحوار بإيجابية.
  • روحاني أكد لخان ضرورة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الحل يكون في الحوار بين دولها ووقف الحرب في اليمن.
  • رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال إنه يأمل استضافة إيران والسعودية في إسلام آباد لحل الخلافات بينهما.
  • خان قال إن تحركه "هو مبادرة خاصة لتسهيل العلاقات بين إيران والسعودية وليس للوساطة".
  • رئيس الوزراء الباكستاني أكد أن بلاده لا تريد "حربا بين السعودية وإيران ونؤمن بأن الخلاف بينهما يمكن حله عبر الحوار"، مشيرا إلى المنطقة ليست في حاجة إلى صراع جديد.
  • صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية نقلت عن مصادر في حكومة إسلام آباد أن زيارة خان إلى إيران والسعودية، سبقتها زيارة سرية مهمة لمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى إلى كلا البلدين ناقشوا خلالها الأزمة بينهما.

  • الصحيفة ذكرت أن عمران خان قرر القيام بالزيارة بعد أن وجد المسؤولون الباكستانيون تجاوبًا من طهران والرياض.

المصدر : رويترز + وكالة فارس
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