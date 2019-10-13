خامنئي: لن نبدأ الحرب وأي معتد علينا سيندم

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إن بلاده لن تبدأ الحرب، لكن "إذا شن أي أحد حربا عليها، فلا شك أنه سيندم".

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خامنئي أعرب، خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن أسفه "للدور الهدام لبعض دول المنطقة في دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وإثارة الحرب وإراقة الدماء في اليمن".

خامنئي أضاف أنه ليست لدى إيران دوافع لمعاداة هذه الدول، "لكنها واقعة تحت هيمنة الولايات المتحدة وتعمل وفقا لإرادتها ضد إيران".

خامنئي قال إن بلاده "قدمت منذ فترة طويلة مبادرة من أربع نقاط لإنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أنه إذا انتهت هذه الحرب بشكل صائب، يمكن أن تكون لذلك آثار إيجابية في المنطقة".

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