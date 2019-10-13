ترمب معلقا على "نبع السلام": لندع الأتراك يدبرون أمر حدودهم

تجدد، صباح اليوم الأحد، القصف التركي على مواقع المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك في اليوم الخامس لعملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شرق الفرات.

يأتي ذلك بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لن يقاتل مع الأكراد في الشمال السوري وطالبهم بإخلاء الشريط الحدودي الذي تنوي تركيا تأمينه، كما أعلن عن تخصيص 50 مليون دولار لحماية الأقليات العرقية والدينية في سوريا.

ترمب: لنترك تركيا تتدبر أمر حدودها

وقال ترمب في كلمة له بواشنطن، إنه طُلب من إدارته القتال إلى جانب الأكراد شمالي سوريا فرد بالرفض، قائلًا "لن ننحاز لطرف على حساب آخر"، وأعلن أن الأكراد بصدد إخلاء الشريط الحدودي الذي تنوي تركيا تأمينه على امتداد حدودها.

أبرز ما جاء في كلمة ترمب:

لندع الأتراك يدبرون أمر حدودهم، ولا أظن أنه على جنودنا أن يكونوا موجودين هناك.

الجنود الأمريكيون لا ينبغي لهم أن يوجدوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين، في الوقت الذي لم تتمكن بعد الولايات المتحدة من حراسة حدودها الذاتية.

إذا لم تلتزم تركيا بحماية الأقليات وتولي مسؤولية أسرى تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا، فإن واشنطن ستفرض عقوبات قاسية عليها.

طلب منا القتال إلى جانب الأكراد فقلت: لن ننحاز إلى طرف على حساب آخر.

الولايات المتحدة خسرت العديد من جنودها في العراق دون طائل، وأنفقت هناك تريليونات الدولارات.

يتعين علينا سحب جنودنا من الحروب التي لا تنتهي، وقد بقينا في سوريا عشر سنوات.

الوضع في الشرق الأوسط الآن أقل أمنُا واستقراُرا مما كان قبل التدخل الأمريكي في العراق بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل.

أخبرت القادة العسكريين بأنه يجب عودة قواتنا التي بقيت في أفغانستان 19 سنة.

واشنطن ستخصص مبلغ خمسين مليون دولار لحماية الأقليات العرقية والدينية في سوريا.

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان "يمين" والأمريكي دونالد ترمب (غيتي/أرشيفية)

تطورات عملية نبع السلام

وزارة الدفاع التركية، أعلنت الأحد، أن عدد القتلى من المسلحين الأكراد، منذ انطلاق عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا، ارتفع إلى 480، وأن العملية مستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوضح في اتصال هاتفي السبت، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أهداف عملية نبع السلام.

جونسون حث أردوغان على إنهاء العملية والدخول في حوار، وقال إن بريطانيا والشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم مفاوضات تفضي لوقف إطلاق النار.

من ناحيتها، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مقاتلي الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية والذي تدعمه تركيا، بقتل سياسية كردية في كمين على طريق بشمال سوريا.

لكن يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني، سارع بالنفي قائلًا إن القوات لم تتقدم بعد إلى هذا الطريق المسمى إم فور، وأضاف أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى طريق قريب من الحدود.

لمزيد عن تطورات عملية نبع السلام يمكن زيارة الروابط التالية:

التطورات الميدانية والسياسية في اليوم الرابع لـ"نبع السلام"

اليوم الثالث.. التطورات الميدانية والسياسية لعملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا

اليوم الثاني.. آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية التركية شرق الفرات

نبع السلام.. القوات التركية تتوغل في شرق الفرات السوري