بعد هولندا والنرويج.. فرنسا وألمانيا توقفان تصدير معدات حربية إلى تركيا

أعلنت كلا من فرنسا وألمانيا، السبت، تعليق تصدير معدات حربية إلى تركيا "يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا" ضد المقاتلين الأكراد.

وكانت وزارة الخارجية الهولندية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن أمستردام علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي بدأته تركيا، الأربعاء الماضي، في شمال شرق سوريا.

وكانت النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي قد أعلنت،الخميس، تعليق تصدير شحنات الأسلحة إلى تركيا.

فرنسا

أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان، السبت، أن "فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا".

أوضحت الوزارتان في بيان أن "مفعول هذا القرار فوري"، لافتتين إلى أن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي الذي يجتمع في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوربية في هذا الصدد".

البيان أضاف أن "فرنسا تكرر إدانتها الشديدة للهجوم الأحادي الجانب الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا"، ملاحظا أنه "يهدد الجهود الأمنية والهادفة إلى إرساء الاستقرار التي يبذلها التحالف ضد تنظيم الدولة ويؤدي إلى تداعيات إنسانية مهمة، ما يعني أنه يلحق ضررا بأمن الأوربيين".

خلص البيان إلى أن "فرنسا تطلب عقد اجتماع سريع للتحالف ضد تنظيم الدولة لمناقشة استمرار جهود التحالف في هذه الظروف".

ألمانيا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أن بلاده ستوقف تسليم تركيا أسلحة "يمكن أن تستخدم في شمال شرق سوريا" ضد المقاتلين الأكراد، وفق ما نقلت صحيفة "بيلد" في عددها الذي يصدر، الأحد.

الوزير قال بدون أن يحدد نوع هذه الأسلحة أو كلفتها "مع استمرار الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة أي ترخيص جديد (لبيع) معدات عسكرية يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا".

أكراد في كولونيا بألمانيا يتظاهرون ضد العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا (رويترز)

رد تركي

ردا على ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لصحيفة "دويتشي فيله" الألمانية أن الهجوم في شمال سوريا هو "مسألة حيوية" و"قضية أمن قومي وقضية بقاء".

أوغلو أضاف "لا يهمنا ما يقوم به الجميع، سواء حظر على الأسلحة أو أمر آخر، إن ذلك يعززنا".

الوزير التركي تابع "حتى لو كان حلفاؤنا يدعمون المنظمة الإرهابية، حتى لو كنا بمفردنا، حتى لو فرض حظر، مهما فعلوا، فإن نضالنا هو ضد المنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو.

وصلت قيمة مبيعات الأسلحة الألمانية لتركيا إلى 184,1 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وتركيا أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية داخل حلف شمال الأطلسي.

يعيش في ألمانيا نحو 2,5 مليون شخص من أصول تركية.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

هولندا

وزارة الخارجية الهولندية أعلنت، الجمعة، أنها علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر الهجوم الذي بدأته تركيا في شمال شرق سوريا.

الخارجية الهولندية قالت "قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع".

نائب رئيس الوزراء الهولندي هوغو دي يونغي قال في مؤتمر صحفي في لاهاي إثر الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي لم يحضرها رئيس الوزراء مارك روته بسبب وجوده في استراليا، "ندعو الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى القيام بالأمر نفسه".

هولندا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. وكان أكثر من خمسين جنديا هولنديا لا يزالون منتشرين في مايو/أيار الماضي لتدريب قوات كردية في أربيل العراقية.

الخميس، استدعي السفير التركي في هولندا إلى وزارة الخارجية حيث جرى "نقاش ساخن" وفق تعبير وزيرة التجارة الخارجية الهولندية.

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