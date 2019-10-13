السيسي:يمكن قطع النيل عن بعض المناطق بعد دخولنا مرحلة الفقر المائي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لولا ما جرى في 2011 لتوصلت القاهرة إلى اتفاق جيد مع الخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن مصر دخلت بالفعل مستوى الفقر المائي.

وأضاف السيسي، اليوم الأحد، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المصرية، بالقاهرة، إنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في موسكو لبحث ملف سد النهضة.

وهذه أبرز تصريحات السيسي:

سد النهضة

لو لم يحدث ما جرى في 2011 (في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني)، لتوصلنا إلى اتفاق جيد مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

يمكن أن نقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر ونحن مستعدون بمحطات التحلية.

في 2015 توصلنا إلى اتفاق إطاري يتضمن أسلوب التخزين في سد النهضة بما لا يضر بشكل بالغ بمصر.

حجم المياه المتاح لمصر لم يعد كافيًا لنا الآن ودخلنا بالفعل في مستوى الفقر المائي.

منذ 2014 أنفقنا 200 مليار جنيه ضمن خطة لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية ومحطات تحلية لمياه البحر.

في 2037 سيصل حجم إنفاقنا إلى 900 مليار جنيه ضمن خطة معالجة وتحلية المياه.

سألتقي رئيس وزراء إثيوبيا في موسكو لبحث ملف سد النهضة.

يجب أن نوجد حلًا لأزمة المياه في مصر.

سيناء

من عامين قلنا إننا يجب أن نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر وحققنا بالفعل تقدمًا على المستوى الأمني.

لم نهجر أحدًا في سيناء ولكن أخلينا بعض الأماكن وعوضنا المواطنين بمقابل مادي.

من يحركون الأمور في سيناء وفي القاهرة طرف واحد.

"عقل الدولة المصرية"

سنبني في العاصمة الجديدة "عقل الدولة المصرية" سينتهي العمل فيه في 30 يونيو/ حزيران 2020.

زيادة 10 جنيهات على بطاقات التموين تكلف الدولة 8.5 مليار جنيه في العام.

حصول الجيش على المعدات هدفه الحفاظ على حدودنا ومصالحنا.

لدينا جيش قادر وصاحب ترتيب متقدم عالميًا.

يجب ألا يمس الشعب مؤسسات بلده بداية من مؤسسة الرئاسة.

مصلحة الوطن

لنكن جميعا على قدر المسؤولية ونعي جيدًا مصلحة الوطن.

الحروب أصبحت غير تقليدية مثل الحروب الإلكترونية ونشر الشائعات.

لا أمن أو استقرار في المنطقة بدون مصر.

وحدة المصريين وثباتهم هو ما يضمن ألا يؤثر أي شيء على مصر ومستقبلها.

أطلب من المصريين التعامل مع القضايا بهدوء وحكمة.

سوريا

سبب وقوع ما حدث في سوريا هو أهلها.

هناك موقف عربي واحد لرفض التدخل في سوريا.

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