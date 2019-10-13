البنتاغون: ترمب يأمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الرئيس دونالد ترمب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، حيث تواصل تركيا عمليتها العسكرية.
التفاصيل
- إسبر قال لشبكة "سي بي إس" "تحدثت مع الرئيس الليلة الماضية بعد نقاشات مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي ووجه بأن نبدأ بسحب للقوات من شمال سوريا".
- الوزير: نجد أن لدينا قوات عالقة على الأرجح بين جيشين في حالة مواجهة يتقدمان وهو وضع لا يمكن السماح باستمراره.
- إسبر قال لشبكة "فوكس نيوز" إن عدد العناصر الذين سيتم سحبهم هو "أقل من ألف".
- إسبر: لا يمكنني تقديم جدول زمني لأن الأمور تتبدل كل ساعة. نريد أن نضمن أن نقوم بذلك بشكل آمن للغاية ومدروس.
- إسبر: الوضع هناك مريع جدا . وضع تسبب به الأتراك … رغم معارضتنا قرروا القيام بهذا التوغل داخل سوريا.
- إسبر: علمنا في الساعات الأربع وعشرين الماضية أنهم يعتزمون على الأرجح توسيع هجومهم جنوبا بشكل أكبر من المخطط له أساسا وإلى الغرب.
- إسبر: علمنا أيضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لصفقة مع السوريين والروس للتصدي لهجوم الأتراك في الشمال.
- وزارة الدفاع (البنتاغون) ذكرت أن قوات أمريكية قرب الحدود الشمالية لسوريا تعرضت لنيران مدفعية تركية، محذرة من أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أي عمل عدائي "بتحرك دفاعي فوري".
- الجيش الأمريكي قال إن انفجاراً وقع على بعد مئات الأمتار من موقع له قرب بلدة عين العرب- كوباني، في منطقة "يعرف الأتراك أن القوات الأمريكية موجودة فيها".
خلفيات
- الأربعاء بدأت تركيا هجوما عسكريا في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها "إرهابية" باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".
- الهجوم جاء بعد سحب ترمب لقوات أمريكية خاصة من هناك، مما عرضه لانتقادات داخلية بالتخلي عن حليف أساسي في الحرب ضد تنظيم الدولة.
- وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ذكر أن ترمب أذن بفرض عقوبات جديدة لمنع تركيا من مواصلة عمليتها العسكرية لكنه لم يفعّلها بعد.
- منوتشين قال لشبكة "إيه بي سي" أنه بالإمكان "وقف جميع التعاملات المالية بالدولار للحكومة التركية بأكملها".
- منوتشين: إنه أمر قد نقوم به. هناك تفويض كامل للقيام بذلك، يمكن للرئيس في أي لحظة أن يطلب مني القيام به.