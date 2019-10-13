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البنتاغون: ترمب يأمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/10/2019

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الرئيس دونالد ترمب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، حيث تواصل تركيا عمليتها العسكرية.

التفاصيل
  • إسبر قال لشبكة "سي بي إس" "تحدثت مع الرئيس الليلة الماضية بعد نقاشات مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي ووجه بأن نبدأ بسحب للقوات من شمال سوريا".
  • الوزير: نجد أن لدينا قوات عالقة على الأرجح بين جيشين في حالة مواجهة يتقدمان وهو وضع لا يمكن السماح باستمراره.
  • إسبر قال لشبكة "فوكس نيوز" إن عدد العناصر الذين سيتم سحبهم هو "أقل من ألف".
  • إسبر: لا يمكنني تقديم جدول زمني لأن الأمور تتبدل كل ساعة. نريد أن نضمن أن نقوم بذلك بشكل آمن للغاية ومدروس.
  • إسبر: الوضع هناك مريع جدا . وضع تسبب به الأتراك … رغم معارضتنا قرروا القيام بهذا التوغل داخل سوريا.
  • إسبر: علمنا في الساعات الأربع وعشرين الماضية أنهم يعتزمون على الأرجح توسيع هجومهم جنوبا بشكل أكبر من المخطط له أساسا وإلى الغرب.
  • إسبر: علمنا أيضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لصفقة مع السوريين والروس للتصدي لهجوم الأتراك في الشمال.
  • وزارة الدفاع (البنتاغون) ذكرت أن قوات أمريكية قرب الحدود الشمالية لسوريا تعرضت لنيران مدفعية تركية، محذرة من أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة أي عمل عدائي "بتحرك دفاعي فوري".
  • الجيش الأمريكي قال إن انفجاراً وقع على بعد مئات الأمتار من موقع له قرب بلدة عين العرب- كوباني، في منطقة "يعرف الأتراك أن القوات الأمريكية موجودة فيها".
خلفيات
  • الأربعاء بدأت تركيا هجوما عسكريا في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها "إرهابية" باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".
  • الهجوم جاء بعد سحب ترمب لقوات أمريكية خاصة من هناك، مما عرضه لانتقادات داخلية بالتخلي عن حليف أساسي في الحرب ضد تنظيم الدولة.
  • وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ذكر أن ترمب أذن بفرض عقوبات جديدة لمنع تركيا من مواصلة عمليتها العسكرية لكنه لم يفعّلها بعد.
  • منوتشين قال لشبكة "إيه بي سي" أنه بالإمكان "وقف جميع التعاملات المالية بالدولار للحكومة التركية بأكملها".
  • منوتشين: إنه أمر قد نقوم به. هناك تفويض كامل للقيام بذلك، يمكن للرئيس في أي لحظة أن يطلب مني القيام به.
المصدر : الفرنسية
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