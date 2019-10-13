الأكراد يلجأون للنظام وروسيا لمحاولة وقف تقدم "نبع السلام"
13/10/2019
قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، الأحد، إن قوات النظام السوري ستنتشر على امتداد الحدود مع تركيا للمساعدة في مواجهة عملية "نبع السلام" التي يقودها الجيش التركي.
التفاصيل
أضافت الإدارة أن نشر قوات النظام سيدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في التصدي لهجوم الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة والمدعوم من تركيا.
وقال البيان إن ذلك سيسمح أيضا بـ"تحرير المدن السورية الأخرى التي احتلها الجيش التركي مثل عفرين".
ولم يوضح الأكراد تفاصيل الاتفاق، وما إذا كانوا قدموا تنازلات لدمشق، التي أخذت عليهم دائما تحالفهم مع واشنطن رافضة أي شكل من أشكال الإدارة الذاتية في سوريا.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن قوات النظام بدأت في تحريك وحداتها لمواجهة تركيا شمالي البلاد.
وردا على هذا الاتفاق، أعلنت فصائل في الجيش الوطني السوري توجهها إلى مدينة منبج لمنع سقوطها في يد النظام.
وقال سياسي من أكراد سوريا لرويترز ، الأحد، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تعقد حاليا مفاوضات بمشاركة روسيا.
وكانت قوات المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين، والسيطرة على عدة قرى وقطع عدة طرق في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا الأربعاء الماضي.
سحب القوات الأمريكية
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز، الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس خططا لسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام.
قال المسؤولان الأمريكيان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، لرويترز، إن الولايات المتحدة تبحث خيارات عدة لكنهما أضافا أن الجيش الأمريكي سيسحب على الأرجح معظم قواته خلال أيام وليس أسابيع. وقال أحدهما إن الانسحاب الكامل ربما يستغرق أسبوعين أو أكثر غير أن ذلك ربما يتم بوتيرة أسرع من المتوقع.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق من يوم الأحد أنه يعمل، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترمب، على بدء تنفيذ انسحاب القوات من شمال سوريا حيث يوجد نحو ألف جندي أمريكي.
لم يحدد إسبر موعدا للانسحاب واكتفى بالقول إنه يريد تنفيذه "بأمان وفي أسرع وقت ممكن".
قال إسبر في مقابلة تلفزيونية إنه يتوقع أن يسعى الأكراد السوريون إلى ضمان بقائهم باللجوء إلى منافسي الولايات المتحدة في الصراع السوري وهما روسيا والرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف "نتوقع بشدة أن يبرم الأكراد السوريون اتفاقا مع القوات السورية والروسية".