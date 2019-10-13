الأكراد يلجأون للنظام وروسيا لمحاولة وقف تقدم "نبع السلام"

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، الأحد، إن قوات النظام السوري ستنتشر على امتداد الحدود مع تركيا للمساعدة في مواجهة عملية "نبع السلام" التي يقودها الجيش التركي.

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أضافت الإدارة أن نشر قوات النظام سيدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في التصدي لهجوم الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة والمدعوم من تركيا.

وقال البيان إن ذلك سيسمح أيضا بـ"تحرير المدن السورية الأخرى التي احتلها الجيش التركي مثل عفرين".

ولم يوضح الأكراد تفاصيل الاتفاق، وما إذا كانوا قدموا تنازلات لدمشق، التي أخذت عليهم دائما تحالفهم مع واشنطن رافضة أي شكل من أشكال الإدارة الذاتية في سوريا.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن قوات النظام بدأت في تحريك وحداتها لمواجهة تركيا شمالي البلاد.

وردا على هذا الاتفاق، أعلنت فصائل في الجيش الوطني السوري توجهها إلى مدينة منبج لمنع سقوطها في يد النظام.

وقال سياسي من أكراد سوريا لرويترز ، الأحد، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تعقد حاليا مفاوضات بمشاركة روسيا.

وكانت قوات المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين، والسيطرة على عدة قرى وقطع عدة طرق في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا الأربعاء الماضي.

قوات الجيش الوطني السوري في مدينة تل أبيض (رويترز)

سحب القوات الأمريكية